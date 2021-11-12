Denizlispor, Keçiörengücü hazırlıklarına başladı

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A. Denizlispor Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını başladı.

Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında A. Denizlispor, Keçiörengücü’nü evinde ağırlayacak. Zorlu deplasman öncesi hazırlıklara başlayan yeşil siyahlı ekip, Haluk Ulusoy Tesislerinde yeni Teknik Direktör Fatih Tekke idaresinde antrenman gerçekleştirdi. Isınma hareketleri ile başlayan idman, pas çalışmalarının ardından gruplar halinde devam eden şut çalışmalarıyla sürdü.

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