Merkezefendi potada zor deplasmanda

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DENİZLİ, (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda 7 maçı 2 galibiyet, 5 mağlubiyetle alt sıralarda geçen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın tarihinde ilk kez Fenerbahçe Beko'ya rakip olacak. Ülker Spor Salonu'ndaki maç saat 18.00'de oynanacak. Merkezefendi'nin yeni transferi Kalin Lukas ilk kez bu maçta forma giyecek. Bu sezon ligde oynadığı 7 maçın 6'sını kazanan Fenerbahçe, Pınar Karşıyaka'yla birlikte zirveyi paylaşıyor.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ

2021-11-13 10:34:57



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