Denizlispor'un gençleri rahat kazandı

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A. Denizlispor U19, U19 Gelişim TFF 1.Ligi'nin üçüncü haftasında RH Bandırmaspor'u konuk etti.



Doğan Seyfi Atlı Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 31 kazanan A. Denizlispor U19, puanını 7'ye çıkardı.



Maç fazlası ile lider konumda bulunan A. Denizlispor U19’un gollerini Berkant Gündem, Mehmet Eren Sıngın, Melik Talha Çiftçi kaydetti.

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