Pamukkale Belediyesi Cityexpo fuarından ödülle dönüyor

Antalya CityExpo 9. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı ve Yerel Yönetimler Sempozyumu’nda Pamukkale Belediyesi de yer aldı. İlçenin tanıtımı için büyük öneme sahip olan CityExpo Fuar’ında Pamukkale Belediyesi standı, belediye kategorisinde en güzel stant yarışmasında üçüncülük ödülü kazandı.

Türkiye Belediyeler Birliği ve Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından organize edilen Antalya CityExpo 9. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı ve Yerel Yönetimler Sempozyumu’na Pamukkale Belediyesi standı renk kattı.



CityExpo 9. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı'nda açtığımız stantla ilçemizin tanıtımını gerçekleştirdik. Fuarın son gününde Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki eşi Dr. Nur Örki ile birlikte katıldı. Ziyaretçilere ilçede üretilen, kekik, lavanta, nar, nar suyu ve ayva ikram edilen Pamukkale Standı CityExpo Fuarı Belediye Kategorisinde En Güzel Stant Üçüncülük Ödülü kazandı. Ödül törenine Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Gamze Sevgi ile Kültür İşleri ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hüseyin Oturaklı katılırken ödülü Akdeniz Belediyeler Birliği Encümen Üyesi ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki adına Belediye Başkan Yardımcısı Gamze Sevgi aldı.



“Pamukkaleyi en güzel şekilde temsil ettik”

Her geçen yıl büyüyen ve daha çok ilgi gören CityExpo Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarında Pamukkale’yi en güzel şekilde temsil ettiklerini belirten Başkan Örki, “Bu yıl 9. kez düzenlenen CityExpo Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı’nda yer almak çok önemliydi. Pamukkale’mizin, Denizli’mizin güzelliklerini bu fuara gelen bütün katılımcılarla paylaşmak istedik. Açtığımız stantta ilçemizin tüm güzelliklerinin yanı sıra Pamukkale’de yetiştirilen kekik, lavanta, nar, nar suyu ve ayva gibi ürünlerin de tanıtımını da gerçekleştirdik. Pamukkale Belediyesi standı en çok ilgi gören stantlardan birisi oldu. Fuar sonunda gerçekleştirilen ödül töreninde de belediye kategorisinde üçüncülük ödülü kazandık. Turizmin en önemli merkezlerinden birisi olan Pamukkale’mizi en iyi şekilde temsil ettiğimiz için mutluyuz. Bununla yetinmeyip ilçemizi her fırsatta daha çok tanınır hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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