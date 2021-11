Genç horozlar Bandırmayı da 3’ledi

Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz’un fotoğrafı ortaya çıktı

U19 1. Lig Grubu maçının 3. hafta karşılaşmasında A. Denizlispor, evinde geriye düştüğü maçta Bandırma Belediyespor’u 31 yendi.



TFF Elit U19, 1. Lig Grubu 3. Hafta karşılaşmasında kendi evinde R.H. Bandırma Belediyespor ile karşılaşan A. Denizlispor, 10 yenik duruma düştüğü karşılaşmayı Berkant Gündem, Mehmet Eren Sıngı ve Melik Talha Çiftçi’nin attığı gollerle 31 kazanarak puanını 7’e çıkardı. Altaş Denizlispor Alt Yapı Sorumlusu Ali Yalçın galibiyetin önemli olduğunu belirterek asıl amaçlarının altyapıdan üst taraflara futbolcu yetiştirmek olduğunu söyledi. Lige iyi başladıklarını belirten yeşil siyahlı takımın Alt Yapı Koordinatörü Ali Yalçın “Sonuçlara tabi ki önem veriyoruz ancak sonuçlardan da önemlisi çocuklarımızın gelişmesi. A takımdan sporcu isteği gelirse oraya kaç tane oyuncu verebiliriz. Biz bunlara bakıyoruz. Takımımız galip geldiğinde tabii ki ekstra seviniyoruz. Ben bugün ki skordan, oynanan oyundan dolayı çocuklarımızı kutluyorum. Şu an U19 gayet güzel gidiyor. Alınan sonuçlarla ortaya konulan oyun da paralel gidiyor aslında. O gelişmelerin neticesinde sonuçta güzel geliyor” ifadelerini kullandı.



“Devamı gelecek”

Yenik durumdayken maçtan düşmediklerini belirten Denizlispor’un oyuncusu Mehmet Eren Sıngın, “Başta 10 geriye düştük ama bu bizi yıldırmadı. Her zaman kazanacağımıza olan inancımız tamdı. İkinci yarı sahaya çıktık ve maçı çevirdik 1 gol atmakta bana nasip oldu. İnşallah bu galibiyetlerin devamı gelecek artık her şey rayına oturmaya başladı. Rakip baskılı başladı ama geri çevirmeyi bildik. Takımda panik havası oluşmadı. Takımımız kazanmayı alışkanlık haline getirdi” diye konuştu.

