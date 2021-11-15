Çameli’ndeki eğitim öğretim faaliyetleri yerinde değerlendirildi

– Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Çameli ilçesini ziyaret ederek, eğitim öğretim faaliyetlerini yerinden değerlendirdi.



İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici’nin ilçe gezileri programı kapsamındaki ikinci durağı Çameli ilçesi oldu. Çameli ilçe ziyaretinde Müdür Ekici, Çameli Şehit Er Hasan Basri Anaokulu, Çameli Atatürk İlkokulu, Çameli Anadolu Lisesinde öğretmen ve öğrencilerle buluştu.



Çameli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli personel ve yöneticilerle bir araya gelen Müdür Ekici, ilçenin eğitim öğretim çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ekici, yaptığı açıklamada; “1,5 yılı aşkın uzun bir aradan sonra 6 Eylül'de sınıflarımızda buluştuk. Bu iki aylık süreçte üstün gayret ve dikkatlerinizle yüz yüze eğitim devam ediyor. Yüz yüze eğitimin kesintisiz devam etmesine katkı sunan herkese ve bu süreçte eğitimin kahramanları olan öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Çameli ilçemiz eğitim başarısının ve niteliğinin artırılması adına önemli çalışmalar ve projeler gerçekleştiriyor. Çameli ilçemizdeki tüm eğitim çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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