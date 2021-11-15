22 yıldır öğrencilere ücretsiz masa tenisi eğitimi veriyor

Denizli’de masa tenisi antrenörü Şevki Balım, 22 yıldır ilk ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz kurs veriyor. 22 yıldan 2 bin 500’den fazla masa tenisi sporcusu yetiştiren Balım, Cumhuriyet Kupasında da rakiplerini yenerek il birincisi oldu.



Denizli’de masa tenisi antrenörü Şevki Balım, 22 yıldan bu yana Arif Yalınkaya İlkokulu ve Sevil Kaynak Ortaokulu'nda öğrencilere ücretsiz masa tenisi eğitimi veriyor. Bu güne kadar 2 bin 500 den fazla masa tenisi sporcusu yetiştiren Balım’ın öğrencileri üniversitelerin masa tenisi takımlarında ve milli takımda Türkiye yi temsil ediyor. Yetişkin erkekler guruplarında masa tenisi maçlarına çıkan Balım, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen müsabakalarda rakiplerini yenerek il birincisi oldu.



Denizli’de masa tenisi antrenmanı yapılacak okulun sayılı olduğuna dikkat çeken Balım, “Arif Yalınkaya ve Sevil Kaynak Ortaokulu'nda 22 yıldır masa tenisi antrenörlüğü yapıyorum. Ücret almadan çocuklarımıza masa tenisi öğretiyorum. Sporcu olarak. Dünya standartlarında kuralları neyse ona göre öğretiyorum. Kendimde en son yapılan Cumhuriyet Kupası maçlarında il birincisi oldum. Defalarca 20 kusur defa Denizli birincisi oldum. Türkiye liglerinde oynuyorum. Oğlum masa tenisi milli takımının Kayseri’de kadrolu antrenörü. Masa tenisi milli takımının federasyon antrenörü. 2 bin 500 civarında çocuklarımız yetiştirip Türkiye’nin değişik üniversitelerine yolladık. Hayatlarına katkıda bulunduk. Hepsi mühendis doktor, öğretmen, avukat, kaymakam, olarak hayatlarına devam ediyorlar. Bazıları antrenörlük yapıyor, bazıları hala profesyonel sporcu olarak Türkiye liglerinde oynuyorlar. Bir Irlıganlı'da okulumuz var, birde Denizli’de Sevil Kaynak Ortaokulumuz var doğru dürüst antrenman yapacak okulumuz yok. Bir İstiklal İlkokulumuz var. Böylece devam ediyoruz” dedi.

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