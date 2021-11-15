Denizlispor'da Fatih Tekke savunmadan başladı



Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)Spor Toto 1'inci Lig'de geride kalan 11 maçta kalesinde 16 gol gören Altaş Denizlispor'da teknik direktör Fatih Tekke takım savunmasına ağırlık verdi.

Milli maç arasını bir hafta boyunca takım savunması çalışarak geçiren yeşil-siyahlılar bir günlük iznin ardından Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarına yarın başlayacak. Denizlispor'da Serhat Gülpınar'ın istifasının ardından göreve getirilen teknik direktör Fatih Tekke önce savunmadan başladı. Geride kalan 11 maçta kalesinde 16 gol gören yeşil siyahlıların takım savunmasında yaşadığı sorunları belirleyen Tekke, geçtiğimiz hafta boyunca öğrencilerine savunma varyasyonları çalıştırdı. Milli maç nedeniyle lige verilen arada takıma bir gün tek bir gün çift antrenman yaptıran Tekke savunma zaaflarını ortadan kaldırmak amacı ile korner ve duran top organizasyonlarının yanı sıra takım halinde savunma antrenmanları yaptırdı. Ligde oynadığı 7 maçta kalesinde gol gören Ege ekibinin basit goller yediğini söyleyen Tekke, "Önce savunmamızı sağlamlaştıracağız" diye konuştu.

Sakat futbolcusu bulunmayan Altaş Denizlispor'da defansın önemli ismi Oğuz Yılmaz sarı kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. DHA-Spor Türkiye-Denizli RAMAZAN ÇETİN

2021-11-15 12:21:33



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