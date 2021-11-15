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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Merkezefendi’de Çare Kapınızda projesi devam ediyor

İHA

Merkezefendi’de Çare Kapınızda projesi devam ediyor

Merkezefendi Belediyesince vatandaşın ihtiyaçlarının ve isteklerinin doğrudan karşılanması için başlatılan ‘Merkezefendi’de Çare Kapınızda’ projesi tüm hızıyla devam ediyor.

Çare Kapınızda ekipleri geçtiğimiz kış aylarında Aşağışamlı, Altındere, Üzerlik, Salihağa, Kumkısık, Çeltikçi, Yeşilyayla, Saruhan, Karahasanlı, Kayalar, Zafer, Sümer, Sevindik, Kadılar ve Mehmet Akif Ersoy Mahallelerinde her haneyi ziyaret ederek talep ve şikayetleri yerinde dinleyerek çözüme kavuşturdu. Çare Kapınızda ekipleri kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarına tekrar başladı. Mobil Sosyal Yardım Aracı ile birlikte çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşın istek ve taleplerini anında çözüyor. Çare Kapınızda ekipleri geçtiğimiz kış döneminde kapılarını çaldıkları Merkezefendililerden aldıkları 1658 talebin 1474 tanesi çözülürken, diğer kamu kurumlarıyla ilgili 184 talebin ise 101 tanesi çözüme kavuşturuldu. ‘Merkezefendi’de Çare Kapınızda’ projesi kapsamında ev temizliği, boyabadana, beyaz eşya, mont, kışlık kıyafet ve ayakkabı, kömür, gıda kolisi desteği, yol, asfalt, kaldırım ve bunun gibi birçok konu çözüme ulaştırılıyor.

“herkesin her zaman belediyeye gelme imkanı, fırsatı olmuyor”
Çare Kapınızda projesinden Merkezefendililerin memnun olduğunu belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendili hemşerilerimizi her zaman dinliyor, onlarla her fırsatta görüşüyoruz. Bu sayede hizmetlerimizle ilgili yönlendirmeleri daha sağlıklı yapma fırsatı buluyoruz. Hemşehrilerimizin talepleri, şikayetleri, düşündükleri bizler için çok önemli. Hizmet etme noktasında üzerimize ne düşüyorsa var gücümüzle çalışıyoruz. ‘Merkezefendi’de Çare Kapınızda’ projesi ile hemşehrilerimize ulaşmaya, sorunlarını ve taleplerini dinleyip çözüme kavuşturmaya devam ediyoruz. Ekiplerimiz mahallelerimizde kapı kapı dolaşıyor. Özellikle çocuklarımızın kış aylarında üşümemesi için bot, mont ve kışlık kıyafet ihtiyacını anında karşılıyoruz. Hemşehrilerimiz de bu hizmetimizden oldukça memnun. Çünkü herkesin her zaman belediyeye gelme imkanı, fırsatı olmuyor. Bu noktada bizler onların ayağına gidiyoruz, hizmet onların ayağına gidiyor. Merkezefendi Belediyesi olarak hiçbir hemşehrimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Talep ve sorunlar için çözüm üretmeye devam edeceğiz. Merkezefendi’de hiç kimse çaresiz değil” diye konuştu.

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