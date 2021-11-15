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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yılbaşı yaklaştı, sahte alkol üreticileri çoğaldı

İHA

Yılbaşı yaklaştı, sahte alkol üreticileri çoğaldı

Denizli polisi yaklaşan yılbaşı öncesi sahte alkol üreticilerine operasyon düzenledi. 2 şüpheli gözaltına alınırken litrelerce sahte alkol ele geçirildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri sahte alkol üreticilerine yönelik operasyon düzenledi. Yılbaşına yaklaşık 2 ay kala sahte alkol üreticileri çoğalması ise dikkatlerden kaçmadı. Düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alınırken, 219 litre sahte alkol, 452 litre alkol yapımında kullanılan etil alkol, 100 şişe farklı ebatlarda kaçak alkol, 75 adet boş içki şişesi, 69 adet yapımda kullanılan aroma, 64 adet alkol yapım kiti ve 33 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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