Tiyatro keyfi Büyükşehir Şehir Tiyatrosu ile yaşanıyor Zolan çifti tiyatroseverleri yalnız bırakmadı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Kasım ayında sahnelediği 3 farklı oyunla Denizlililere tiyatro keyfi yaşatıyor. Tiyatroseverleri yalnız bırakmayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan, ‘Kuaförde Bir Gün adlı’ oyunu izledi.



Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Kasım ayında sahnelediği Kuaförde Bir Gün, 80 Günde Dünya Gezisi ve Tom, Dick ve Hary oyunlarıyla Denizlililere tiyatro keyfi yaşatıyor. Geçtiğimiz hafta sonu Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu’nda Kuaförde Bir Gün ve 80 Günde Dünya Gezisi oyunlarını sahneye koyan Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 2627 Kasım günleri saat 20.00'de ise Tom, Dick ve Hary adlı eseri oynayacak. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 28 Kasım Pazar günü saat 14.00'de de 80 Günde Dünya Gezisi'ni sahneye koyacak. Sezonu bir süre önce pandemi tedbirlerine uyarak açan Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyunları hakkında bilgi almak isteyen vatandaşların telefon numarasını arayabilecekleri belirtildi.



Oyunculara tam not

Öte yandan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan hafta sonu sahnelenen Kuaförde Bir Gün adlı oyunu ilgiyle izledi. Usta oyuncu Pervin Ünalp’in yazıp yönettiği eser, Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu’nda tiyatroseverler ile buluştu. Sıradan insanların, hayallerini gerçekleştirmek için kalkıştıkları soygunun trajikomik öyküsünü anlatan ve iki perde olarak sahnelenen eser, büyük beğeni toplarken, oyuncular ise performanslarıyla uzun süre alkışlandı.



Sanata ve sanatçıya her zaman destek

Oyunun sonunda sahneye davet edilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, başarılı bir performans sergileyen şehir tiyatrosu oyuncularını tebrik etti. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sanatın ve sanatçının yanında olmaya, kültür ve sanat etkinliklerini desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Başkan Osman Zolan, tüm hemşehrilerini Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyunlarını izlemeye davet etti.

