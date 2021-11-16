Pamukkale Belediyesi gençlik festivalinde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pamukkale Belediyesi gençlik festivalinde

İHA

Pamukkale Belediyesi gençlik festivalinde

Pamukkale Belediyesi ilçeyi tanıtmak için her fırsatı değerlendiriyor. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Başkent Ankara’da düzenlenen “Yerel Yönetimler Gençlik Festivali”nde Pamukkale Belediyesi stant açtı.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen ve ülkenin dört bir yanından katılımın sağlandığı “Yerel Yönetimler Gençlik Festivali”nde Pamukkale Belediyesi de yer alıyor. İlçenin tanıtımı için her fırsatı değerlendiren Pamukkale Belediyesi, Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde “Tam Bana Göre Festival” sloganıyla açılan “Yerel Yönetimler Gençlik Festivali”nde stant açtı. Türkiye’nin her bölgesinden 40 merkez belediye ve 105 ilçe belediyesinin katıldığı ve on binlerce gencin bir araya geldiği festivalde Pamukkale’nin tanıtımı yapılıyor. İlçenin doğal ve tarihi güzellikleri ile Pamukkale Belediyesinin gençlere yönelik hayata geçirdiği projelerin yer aldığı filmlerin yayınlandığı stantta Pamukkale’ye özgü ürünler de tanıtılıyor. Coğrafi işareti alınan “Denizli Kekiği” ile birlikte lavanta, ayva ve nar katılımcıların beğenisine sunuluyor. Gençlere yönelik gerçekleşen ‘Tam Bana Göre Festival’de Pamukkale Belediyesi de etkinlik düzenleyecek. Pamukkale Belediyesi’nde çeşitli birimlerde görev alan personellerin yer aldığı ‘Siyah Beyaz Hayatlar’ adlı tiyatro oyunu da festivalde sahnelenecek. Festival çerçevesinde düzenlenecek olan ayak tenisi, masa tenisi, 3x3 sokak basketbolu ve 5x5 futbol turnuvalarında da Pamukkale Belediye takımları mücadele edecek.

Festivale damga vuruyoruz
“Pamukkale Belediyesi olarak her yerdeyiz. Tabi ki her yerde olan Pamukkale Belediyesi Ankara’da olma fırsatını da kaçırmazdı” diyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Ankara’mızda düzenlenen gençlik festivaline biz de Pamukkale Belediyesi olarak katılıyoruz. Ve festivale damgamızı vuruyoruz. Burada Türkiye’nin dört bir tarafından birçok genç kardeşimiz festival sayesinde hem eğlenecek, hem bilgi ve kültürlerini arttıracaklar, hem de yöresel ürünleri tadarak, güzellikler yaşayacaklar. Bulunduğumuz çadır içerisinde Türkiye çapında yaklaşık 150 belediyenin stantları kurulmuş durumda. Biz de Pamukkale’mizin o muhteşem güzelliklerini burada Türkiye’nin her tarafından gelen misafirlerimize gösterme gayesi içerisinde olacağız. İnşallah 21 Kasım 2021 Pazar gününe kadar sürecek olan bu festivale hem şehrimizdeki tüm gençlerimizi hem de ülkemizde tüm gençlerimizi bekliyoruz. Burada çok keyifli vakitler sizleri bekliyor. İnşallah ülkemize, ilçemize, ilimize gençlikle alakalı yapılmış olan bu festivalin hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pamukkale Belediyesi’ne büyük ödül Başkan Örki, ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesi’ne büyük ödül Başkan Örki, ödülü ...
Özel eğitim günleri atölye çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Özel eğitim günleri atölye çalışmaları başladı
Tiyatro keyfi Büyükşehir Şehir Tiyatrosu ile yaşanıyor Zolan çifti tiyatroseverleri yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Tiyatro keyfi Büyükşehir Şehir Tiyatrosu ile ...
Ölüm TIR´ının kasasından demirler sarkıyormuş
YEREL HABERLER Ölüm TIR´ının kasasından demirler sarkıyormuş
Demet Akalın, hamile dedikoduların ardından göbeğini saklamaya çalıştı Dedikoduların ardından açılışta da göbeğiyle ön plana çıkan Demet Akalın: “Bu göbeğime sakın bakma. Kortizon göbeği bu, 2 haftadır serum alıyorum”
YEREL HABERLER Demet Akalın, hamile dedikoduların ardından göbeğini ...
Akciğer kanserinde erken tanı için tarama çok önemli
YEREL HABERLER Akciğer kanserinde erken tanı için tarama çok önemli
Kafasına konserve kutusu sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Kafasına konserve kutusu sıkışan kediyi itfaiye ...
Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı; kazada eşi öldü, kendisi yaralı
YEREL HABERLER Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı; kazada eşi öldü, ...
Başı konserve kutusuna sıkışan kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Başı konserve kutusuna sıkışan kedi kurtarıldı
Denizli’de FETÖ ve PKK operasyonu: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Denizli’de FETÖ ve PKK operasyonu: 2 tutuklama
Pamukkale Belediyesi gençlik festivaline katılıyor
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesi gençlik festivaline katılıyor
Denizli’de 8 zehir taciri tutuklandı
YEREL HABERLER Denizli’de 8 zehir taciri tutuklandı
Yılbaşı yaklaştı, sahte alkol üreticileri çoğaldı
YEREL HABERLER Yılbaşı yaklaştı, sahte alkol üreticileri çoğaldı
Denizli’de konsomatris çalıştıran 4 mekana cezai işlem uygulandı Denizli’de konaklama ve iş yerleri denetlendi
YEREL HABERLER Denizli’de konsomatris çalıştıran 4 mekana cezai ...
Denizli’de asayiş olaylarında 80 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Denizli’de asayiş olaylarında 80 şüpheli tutuklandı
Denizli'de 1 haftada 137 trafik kazası meydana geldi
YEREL HABERLER Denizli'de 1 haftada 137 trafik kazası meydana geldi
Köpeğe çarpmamak için kaza yapan otomobildeki kadın hayatını kaybetti Otomobilde sıkışan kadın, hastanede hayatını kaybetti Karı kocayı trafik kazası ayırdı
YEREL HABERLER Köpeğe çarpmamak için kaza yapan otomobildeki kadın ...
Büyükşehir Kent Şairleri Topluluğu 8 yaşında
YEREL HABERLER Büyükşehir Kent Şairleri Topluluğu 8 yaşında
Kavşağa kontrolsüz giren araç kazaya neden oldu
YEREL HABERLER Kavşağa kontrolsüz giren araç kazaya neden oldu
Demet Akalın, güzelliğinin sırlarını Denizlili kadınlarla paylaştı Aris İstanbul Denizli’deki şubesini Demet Akalın’ın katılımıyla açtı Aris İstanbul Estetik ve Güzellik Merkezi Denizli’de
YEREL HABERLER Demet Akalın, güzelliğinin sırlarını Denizlili ...
Çameli Belediyesi standına 9. Antalya Şehircilik Teknolojileri Fuarı‘na yoğun ilgi
YEREL HABERLER Çameli Belediyesi standına 9. Antalya Şehircilik ...
Ağaca çarparak durabilen otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiyeciler kurtardı Denizli’de otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Ağaca çarparak durabilen otomobilde sıkışan sürücüyü ...
Denizli’ konut satışları yüzde 26,1 arttı
YEREL HABERLER Denizli’ konut satışları yüzde 26,1 arttı
Denizlispor'da Fatih Tekke savunmadan başladı
YEREL HABERLER Denizlispor'da Fatih Tekke savunmadan başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.