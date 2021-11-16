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Muharrem İnce'den 'helalleşme' yorumu

DHA

Muharrem İnce'den 'helalleşme' yorumu


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' ile ilgili sözlerinin altını doldurmadığını belirterek, "Mesela kendisini desteklemediği için aday yapılmayan parti dışına itilen arkadaşlarıyla helalleşecek mi? Başkalarını destekledikleri için aday yapılmayan, partiden atılan, partiden dışlananlarla da helalleşecek misin?" dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Muğla'dan Ankara'ya karayoluyla giderken, partisinin Denizli İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım" sözleri ile ilgili değerlendirme yaptı. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin altını doldurmadığını belirten İnce, "Şimdi helalleşmek güzel bir şeydir. Dinsel bir terimdir, vicdani bir terimdir. İnsancıldır. Buna hiç itirazım yok.  Helalleşme dini bir terimdir. Hesaplaşma siyasi bir terimdir. Hesaplaşmak da seçim meydanlarında olur. Aklanmak ise hukuki bir terimdir. Seçimi kazanınca aklanmış olmazsınız. Seçim meydanlarında hesaplaşırsınız, biriniz kaybedersiniz biriniz kazanırsınız ama kazanan aklanmış sayılmaz. Aklanma yargıda olur. Sayın Kılıçdaroğlu açıklamanın altını doldurmadı. Benim merak ettiklerim var" ifadelerini kullandı. İnce sözlerini şöyle sürdürdü:
"Eğer helalleşmede Aleviler ile helalleşmek istiyorsa, 'Haksızlık ettik bu insanlara, bunlar vergi verdiler ama Cemevlerine devlet yardım etmedi. Camilere etti. Alevilere haksızlık ettik helalleşelim' diyorsa kabulüm. 12 Eylül zindanlarında, Metris'te işkence gören solcularla helalleşmek gerekiyorsa, bunu kastettiyse kabulüm. 'Mamak zindanlarında işkence gören ülkücülerle helalleşelim' diyorsa buna da kabulüm. Bunlar oldu. Silivri zindanlarında eziyet gören, 'Balyoz'da, kumpasta inim inim inleyen insanlara helalleşelim' diyorsa buna da kabulüm. Ama 'Keşke Yunan galip gelseydi' diyenlerle helalleşmek istiyorsa ben yokum. İkinci Dünya harbinde Alman orduları Trakya'ya yaklaşınca köyler boşaltıldı, camilere saman dolduruldu, samanların içine silah saklandı. Türkiye'yi savunmak için bütün bunlar yapıldı. Ama bugün 'Camilere saman dolduruldu' derseniz yalan söylersiniz. İşte Erdoğan pandemide camileri kapattı. Birisi çıkıp şimdi dese 'Erdoğan camilerimizi kapattın' onun gibi bir şey olur. Bunu kastediyorsa burada da yokum. 'Atatürk soykırım yaptı' diyenlerle helalleşecekse orada da yokum. '23 Nisan'dan sonra ne geliyor, 1915 geliyor' diyenlerle helalleşecekse burada yokuz."
'KENDİSİNİ DESTEKLEMEYENLERLE, PARTİDEN DIŞLANANLARLA HELALLEŞECEK Mİ?'
Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin altını doldurması gerektiğini ifade eden İnce, "Mesela kendisini desteklemediği için aday yapılmayan parti dışına itilen arkadaşlarıyla helalleşecek mi? Başkalarını destekledikleri için aday yapılmayan, partiden atılan, partiden dışlananlarla da helalleşecek misin? Ben şimdi diyorum ki altını doldurması lazım. Baştan saydıklarım ise helalleşelim. Bunlar doğrudur. 'Keşke Yunan galip gelseydi' diyen adamın neyiyle helalleşeceğim? Önümüzdeki günlerde herhalde açacaktır konuyu" açıklamalarında bulundu.
'DUR BAKALIM CUMHURBAŞKANLIĞI İÇİN SIRADA BEN VARIM'
İnce, daha sonra Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. İnce, partililerle yürüdüğü sırada otobüs durağında bekleyen bir öğrenciye üniversitede hangi bölümü okumak istediğini sordu. Öğrenci ise siyaset okuyup, Başbakan ya da Cumhurbaşkanı olmak istediğini söyleyince, İnce, "Dur bakalım, Cumhurbaşkanlığı için sırada ben varım" cevabını verdi. İnce, daha sonra Denizli'den ayrıldı.DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2021-11-16 18:41:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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