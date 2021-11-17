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Aktepe Mahallesi’nde su kesintisi

İHA

Aktepe Mahallesi’nde su kesintisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğünün içme suyu iletim hatlarında yapacağı çalışmalar nedeniyle 18 Kasım Perşembe günü Aktepe Mahallesi’nde su kesintisi yapılacaktır.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nün 18 Kasım 2021 Perşembe günü içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle 08.00 ile 20.00 saatleri arasında, Aktepe Mahallesi’nde su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşlarımızın kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebilecektir.

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