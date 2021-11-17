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Dubai'de Denizli ve Türkiye'yi temsil edecekler Büyükşehir'in altın kızları Dünya Şampiyonası'nda Altın kızlar tarih yazacak

İHA

Dubai'de Denizli ve Türkiye'yi temsil edecekler Büyükşehir'in altın kızları Dünya Şampiyonası'nda Altın kızlar tarih yazacak

Denizli Büyükşehir Belediyespor sporcusu Damla Su Türemen ve Peri Koyuncu Büyükler Dünya Karate Şampiyonası’nda Denizli ve Türkiye'yi temsil edecek. Milli Takımın en genç sporcuları olan altın kızlar ilk kez katılacakları şampiyonanın en genç sporcuları olarak da tarihe geçecek.
Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda aldıkları derecelerle tarih yazan Denizli Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı ve Milli Takım sporcuları Damla Su Türemen ve Peri Koyuncu Dubai’de düzenlenen Büyükler Dünya Karate Şampiyonası'na katılacak. Denizli'nin altın kızları ilk kez katılacakları Büyükler Dünya Karate Şampiyonası'nda Büyük Bayanlar Kata Kategorisi'nde mücadele edecek. Şampiyonanın Büyük Bayanlar Ferdi Kata Kategorisi'nde Damla Su Türemen; Damla Su Türemen ve Peri Koyuncu'nun da bulunduğu sporcular ise Büyük Bayanlar Kata Takımı olarak tatamiye çıkacak. 17 yaşındaki Damla Su Türemen ve Peri Koyuncu, Milli Takımın en genç sporcuları olması yanında Olimpiyat Oyunları'ndan sonra karatenin en büyük organizasyonu olma özelliğini taşıyan 25. Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden en genç sporcular olarak da tarihe geçecek.

Başarılar altın kızlar
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı sporcularının kısa süre önce Avrupa'da tarih yazdığını hatırlatarak aynı başarının Dünya Şampiyonası'nda da sürmesini temenni etti. Henüz 17 yaşında Büyükler Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek Büyükşehir'in altın kızlarına yürek dolusu başarılar dileyen Başkan Zolan, "Denizlimizin gençleriyle, bizim çocuklarımızla ne kadar gurur duysak azdır. İnşallah başarıları devam eder. Sporcularımızın şehrimizi ve ülkemizi Avrupa ve Dünyada başarıyla temsil etmesi bizlere büyük gurur yaşatıyor" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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