Kızılcabölükspor-Kuşadasıspor: 4-0 

Caninin evi de şoke etti!

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Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) -

STAT: Semt Sahası

HAKEMLER: Erhan Kaya (xxx), Oğuz Başbenzer (xxx), Yeter Karaçalı (xxx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Muzaffer (xxx) Ali (xxx), Yunus Emre (xxx), Adem (xx), Furkan (xxx) (Dk. 88 Fatih), Anıl (xx), Mehmet Akif (xxx), Özgür (xx) (Dk. 70 Mustafa xx), Vedat (xx), Mehmet Kaan (xxx), Kıvanç (xx) (Dk. 76 Can x)

KUŞADASISPOR: Necati (x) Hayrullah (x), Mustafa (x) (Dk. 81 Özcan), Semih (x) (Dk. 46 Selahattin x), Yiğit (x) (Dk. 61 Sebahattin x), Mehmet (x), Hasan (xx), Ozan (x) (Dk. 46 Mustafa x), Emre (x) (Dk. 72 Ömer Alp x), Murat (x), Eren (xx)

GOLLER: Dk. 25 Ali, Dk. 35 (Pen.) Mehmet Akif, Dk. 47 Kıvanç, Dk. 80 Furkan (Kızılcabölükspor)

SARI KARTLAR: Anıl, Mehmet Kaan (Kızılcabölükspor), Necati, Özcan (Kuşadasıspor)

KIRMIZI KART: Anıl (Kızılcabölükspor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son olarak evinde Hacettepe Spor'u 4-1 yenerek zirve yolunda ümit tazeleyen Kuşadasıspor, sonuncu Kızılcabölükspor'a deplasmanda farklı yenildi: 4-0. Ev sahibi Kızılcabölükspor 25'inci dakikada Ali'nin golüyle perdeyi açtı: 1-0. Denizli temsilcisi 35'inci dakikada penaltı kazandı, Mehmet Akif atışı gole çevirmeyi başardı: 2-0. Kızılcabölükspor ilk yarıyı 2 farklı üstünlükle noktalarken, dakikalar 47'yi gösterdiğinde bu kez Kıvanç sahneye çıktı, skoru 3-0 yaptı. Mücadelenin 80'inci dakikasında Furkan, Kızılcabölükspor'un farkını 4'e çıkardı: 4-0. Kızılcabölükspor bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini elde ederek 8 puana yükseldi. Kuşadasıspor ise 20 puanda kalarak yarışta yara aldı. Kızılcabölükspor'da Anıl son dakikalarda kırmızı kartla oyun dışı kaldı.DHA-Spor Türkiye-Denizli RAMAZAN ÇETİN

2021-11-17 15:09:16



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