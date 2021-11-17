Karasinekle mücadeleye çevreci yaklaşan Pamukkale Belediyesine ödül geldi

Sağlıklı Kentler Birliği tarafından düzenlenen 2021 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'nda Sağlıkçı Çevre dalında kazandığı jüri özel ödülü Antalya’da düzenlenen törenle Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye verildi.

Son günlerde aldığı ödüllerle dikkat çeken Pamukkale Belediyesi, bir ödül daha aldı. Pamukkale Belediyesi bir önemli ödüle daha layık görüldü. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin “2021 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması”na Sağlıkçı Çevre kategorisinde Pamukkale Belediyesi, “Karasinekle Mücadeleye Çevreci Yaklaşım” adlı projesiyle katıldı. Karasinekle mücadelede kimyasal içermeyen, çevreye ve hayvanlara zarar vermeyen yer altı ve yer üstü kaynaklarının kirliliğinin önüne geçen yapışkan ip kullanılması Pamukkale Belediyesinin jüri özel ödül almasını sağladı.

Bu yıl 12. kez düzenlenen 2021 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nın ödül töreni Antalya Muratpaşa Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşti. Sağlıklı Yaşam, Sosyal Sorumluluk, Sağlıkçı Çevre ve Şehir Planlama kategorilerinde 32 üye belediyeden 84 projeyi değerlendiren jüri, 17 belediyenin 22 projesini ödüle değer buldu. Düzenlenen törende Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye Sağlıkçı Çevre kategorisindeki “Karasinekle Mücadeleye Çevreci Yaklaşım” jüri özel ödülü Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal tarafından verildi.



“Ödüller bizi mutlu ediyor”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Türkiye’nin en büyük birliklerinden biri olan Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin düzenlediği yarışmaya Pamukkale Belediyesi olarak katılıp ödül almanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. “Pandemi sürecinde bu tür birliklerin önemi daha da arttı” diyen Başkan Örki, “Bu süreçte Sağlıklı Kentler Birliği'nin de öncülüğünde pandemi ile mücadelede önemli çalışmalar yapıldı. Ulusal çapta düzenlenen yarışmalar daha çok belediyelerin örnek alması açısından önemli oluyor. Biz de belediye olarak bu yarışmaya katıldık. Çevreci bir yaklaşımla hem insan, hem hayvan hem de çevre sağlığına zarar vermeden uçkunla mücadele yöntemimiz jüri özel ödülüne layık görüldü. Şifa ve sağlıkla anılan bir belediye olarak Türkiye çapında düzenlenen bu yarışmadan da bir ödülle dönüyor olmak açıkçası bizleri mutlu ediyor. Bu vesile ile ödüllerin alınmasında gayretleri ile teşvik edici yönleri ile çalışkanlıklarıyla öne çıkan bütün personelimize yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah nice nice başarılara kavuşmayı diyorum” dedi.

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