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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korona virüs atlatanlar Covid-19 Takip Merkezinden takip edilecek

İHA

Korona virüs atlatanlar Covid-19 Takip Merkezinden takip edilecek

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk korona virüs hastalığı geçirmiş bireylerin, sağlık durumlarının kontrolü ve takibi için Denizli Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan Covid19 Takip Merkezi hakkında bilgi verdi.
Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda koronavirüsü geçirmiş hastalarda sonraki süreçte oluşacak komplikasyonları tespit ve zamanında müdahale etmek amacıyla Covid19 Takip Merkezleri kurulduğunu söyleyen İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk; “Korona virüs hastalığı geçirmiş bireylerin, tıbbi izlemlerinin yapılabilmesine yönelik tüm dünyada çalışmalar başlatılmıştır. Korona virüs geçirmiş bazı bireylerde çeşitli sağlık sorunları görülebilmektedir. Bu amaçla; ülkemizde de bu bireylerin izlemlerini gerçekleştirmek için takip sürecine ihtiyaç duyulmuştur. Covid19 hastalığı geçiren bireylerin mevcut durumlarına ilişkin tespit yapılması, izlemlerinin en az 2 yıl süreyle standart ve multidisipliner şekilde takip edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, bu bireylerin tıbbi izlemlerinde belirlenen ve müdahale edilmesini gerektiren sağlık durumlarının erken dönemde belirlenmesi ve gereken tıbbi hizmetlerden faydalanmalarını sağlamak amacıyla sağlık politikaları geliştirilmesi hedeflenmektedir” dedi.

Covid19 Takip Merkezi’nden Kimler Faydalanabilir?
Korona virüs hastalığı geçirmiş bireylerin Denizli Devlet Hastanesi Covid19 Takip Merkezi’nden faydalanabilmesi için gönüllü olması şartı arandığını belirten Uz. Dr. Berna Öztürk; İlimizde Denizli Devlet Hastanesi’nde Covid19 Takip Merkezi hizmet vermektedir. Korona virüsü ağır geçirmiş, yoğun bakımda ve hastanede yatarak tedavi gören hastalar tedavilerinin bitiminden en az bir ay geçmiş olmak şartıyla sorumlu hekimimiz tarafından merkezimize davet edilmektedir. İlk takipten itibaren 1,3,6,12,18 ve 24. ay kontrollere çağrılarak mevcut sağlık durumlarına ilişkin muayene ve tetkik işlemleri yapılarak hastalığın bıraktığı hasar varsa tespit etmeye çalışacağız. Rutin kontrollerde herhangi bir şey tespit edersek de erken tedbir alarak iyileştirme şansına sahip olacağız. Özellikle yatarak tedavi görmüş hastalarımızı bu merkezden faydalanmaya davet ediyorum. Teknoloji ve bilim hızlı bir şekilde ilerliyor. Hem aşılanma sayesinde korona virüsle mücadele ediyoruz, hem de Covid19 takip merkezleri ile hastalığı tanıdığımız için hastalıktan doğabilecek komplikasyonları önleyerek tedavileri geliştireceğiz” ifadelerini kullandı.

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