TFF 3. Lig: Kızılcabölükspor: 4 - Kuşadasıspor: 0

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TFF. 3. Lig ekiplerinden Kızılcabölükspor, sahasında Kuşadasıspor’u ağırladı. Ev sahibi ekip 4 golle 3 puanı alan taraf oldu.



Maçtan dakikalar:

25. dakikada Özgür Kedikli’nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa iyi yükselen Ali Aydın kafayla fileleri havalandırdı. 10

34. dakikada ceza sahası içinde Mehmet Kaan'ın düşürülmesi ile kazanılan penaltı vuruşunu Mehmet Akif filelerle buluşturdu. 20

42. dakikada Anıl'ın defansın arkasına gönderdiği uzun topa hareketlenen Mehmet Kaan kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ceza sahası içine girer girmez plase vuruşunu kaleci Necati güçlükle savuşturdu.

47. dakikada sol kanattan bindiren Furkan Şamil'in yerden sert ortasında arka direkte topla buluşan Kıvanç plase bir vuruşla fileleri havalandırdı. 30

62. dakikada Furkan Şamil'in pası ile sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Mehmet Kaan'ın vuruşu direğin dibinden auta gitti.

80. dakikada sağ kanattan çalımlarla ceza sahası içine giren Can'ın nefis pasıyla altı pas içinde topla buluşan Furkan Şamil fileleri havalandırdı. 40

90. dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambolde topa en son dokunan Sabahattin'in yakın mesafeden şutunu kaleci Muzaffer güçlükle tokatladı.

90+4. dakikada Anıl Yıldırım ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.



Stat: Kızılcabölük Semt

Hakemler: Erhan Kaya xx, Oğuz Başbenzer xx, Yeter Karaçalı Gülgar xx

Kızılcabölükspor: Muzaffer Sarıibrahim xx, Adem Aydın xx (Tevfik Şanver dk. 87 ?), Yunus Emre Karakaya xx, Ali Aydın xx, Vedat Saygı xx, Anıl Yıldırım xx, Özgür Kedikli xx (Mustafa Acar dk. 69 xx), Mehmet Akif Şerifoğlu xxx, Kıvanç Salihoğlu xxx, (Can Bayırkan dk. 75 x), Furkan Şamil Çetin xxx (Fatih Cin dk. 87 ?), Mehmet Kaan Türkmen xx

Yedekler: Amaç Ulaş Bayram, Sami Can Özkan

Teknik Direktör: Hasan Şermet

Kuşadasıspor: Necati Yılmaz x, Hayrullah Çelik xx, Semih Kahraman x, (Selahattin Seyhun dk. 46 xx), Yiğit İsmail Gökoğlan xx, (Sabahattin Destici dk. 60 xx), Murat Çaydemir xx, Mehmet Bağlı xx, Eren Görür xx, Hasan Çelik xx, Özer Ozan Pekdemir x (Mustafa Demirel dk. 46 xx), Mustafa Çiçekli xx (Özcan Sertgöz dk. 81 x), Emre Akbulut xx (Ömer Alp Kulga dk. 72 x)

Yedekler: Onur Muhammet Parlar, Bartu Gökçen

Teknik Direktör: Gürkan Ferhatoğlu

Goller : Ali Aydın (dk. 25), Mehmet Akif Şerifoğlu (dk. 34)(P), Kıvanç Salihoğlu (dk. 47), Furkan Şamil Çetin (dk. 80) (Kızılcabölükspor)

Sarı Kartlar: Anıl Yıldırım, Mehmet Kaan Türkmen, (Kızılcabölükspor), Necati Yılmaz (Kuşadasıspor)

Kırımızı Kart: Anıl Yıldırım (Kızılcabölükspor)

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