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Denizli’de ekmeğe zam muamması Ekmeğe zam açıklaması yapan Oda Başkanı, gelen tepkiler üzerine geri adım attı

İHA

Denizli’de ekmeğe zam muamması Ekmeğe zam açıklaması yapan Oda Başkanı, gelen tepkiler üzerine geri adım attı

Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, 230 gram ekmeğin yarından itibaren 2,5 liraya satılacağını açıklamasından saatler sonra, yaptığı yeni bir duyuruyla zammın henüz onaylanmadığını belirtti.

Denizli’de geçtiğimiz Temmuz ayında 200 gram ekmeğin fiyatı 1 lira 50 kuruştan, 1 lira 75 kuruşa yükselmişti. Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, aradan geçen 5 ay sonra maliyetlerdeki artışı gerekçe göstererek ekmeğin gramajının 230 grama, fiyatının ise 2 lira 50 kuruşa yükseltildiğini açıklamıştı. 18 Kasım 2021 Perşembe gününden itibaren geçerli olacağı ifade edilen zamlı fiyatlar, bazı fırınlar tarafından da müşterilerin ilan edilmişti.

Dün akşam saatlerinden ekmeğe zam açıklaması yapan Odası Başkanı Bekir Karadaban, gelen tepkiler üzerine bugün yeni bir açıklama yaparak zam taleplerindeki gelişmeleri paylaştı. Denizli’de 17 Temmuz 2021 tarihinde 200 gram ekmeğin 1.75 TL’den satılmaya başlandığını hatırlatan Karadaban, “Tarifeden bugüne kadar 4 aylık zaman zarfı içerisinde un fiyatlarının 135 liradan 285 liraya çıktığını baz aldığımızda undaki artışın yüzde 100’ün üzerinde olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır. İşletme giderlerimizde yine yüzde 60 artış vardır. Yani 7. aydan bugüne kadar tüm giderlerimiz artmasına rağmen fırıncı esnafımızın nefes alabilmesi, ayakta durabilmesi için ve tüketici olan halkımızı da göz önüne alarak maliyet hesaplarımızı yaparken en ince ayrıntıları düşünerek hesap ettik. Başta temel hammaddelerinden un yüzde 100, maya yüzde 60, ticari işletmelerde elektrik yüzde 46, doğalgaz yüzde 48, işçilik, akaryakıt ve diğer maliyet giderlerine de yüzde 60’un üzerinde zam gelmiştir. Fırıncı esnafımız her un siparişi verdiğinde zamlı fiyatla karşı karşıya kalmakta ve bu artışın nereye gideceği de belli olmamakla birlikte birçok esnafımız ticari olarak dar boğaza girmiş ve bu süreçte fırınını kapatmak zorunda kalan esnaflarımızda olmuştur” dedi.

Zam teklifi Bakanlığa sunuldu
Mevcut durumda fırıncıların zor günler geçirdiğine işaret eden Karadaban, “Fırıncı esnafımız ürettiği ekmeğini sadece tezgahında değil, bakkal ve bayiler aracılığı ile yüzde 20 bayi primi ve lojistik giderleri artı bir maliyettir. İlimiz merkezinde ortalama 2 bin civarında bakkal ve bayi geçimini sağlamaktadır. Ürettiğimiz ekmeği halkımıza ulaştırmamızda bayilerin rolü çok büyüktür. Şuan faaliyetini sürdüren fırıncılarımız gelir gider dengesini karşılamadığını, unu tekrar depoya koymakta güçlük çektiği ve sektör her geçen gün çıkmaza sürüklenmektedir. Esnafımız ticari faaliyetini sürdürebilmesi ve halkımızın temel ihtiyacı olan ekmeğini üretebilmesi için zam kaçınılmaz olmuştur. Vatandaşımızın alım gücünü de düşünerek yaptığımız hesaplamalar sonucunda, mevcut gramajın üzerine 30 gram artış yapılarak yüzde 25’lik bir zam talebimiz olmuştur. Müracaatımız ile komisyon toplantısı gerçekleşmiş ve olumlu karar çıkmış olup Türkiye Fırıncılar Federasyonumuzdan da olumlu görüş alınmıştır. Son olarak Bakanlığımızdan onay bekliyoruz. Un fiyatlarındaki artışlar devam ederse önümüzdeki günlerde yeni bir zam daha talebimiz daha olabilir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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