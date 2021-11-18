Kızılcabölükspor kurtuluş ateşini yaktı

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DENİZLİ (DHA) - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde zirve mücadelesi veren Kuşadasıspor'u 4-0 yenen Kızılcabölükspor bu sezonki ilk galibiyetini elde etti.

Daha önce oynadığı 12 maçta 7 mağlubiyet, 5 beraberlik alarak ligin dibine demir atan Denizli temsilcisi, Kuşadasıspor galibiyeti sonrası büyük sevinç yaşadı. Teknik direktör Hasan Şermet, Kuşadasıspor maçının takım için milat olacağını belirterek, "Kurtuluş ateşini yaktık. Bu galibiyet bize çok büyük moral verdi, motivasyon sağladı. Oyuncularımı kutluyorum. İnanıyorum ki seri galibiyetler yakalayıp düşme hattından çıkacağız" dedi.DHA-Spor Türkiye-Denizli

2021-11-18 10:56:56



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