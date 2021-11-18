Tartışmalı zam hayata geçti, Denizli'de ekmek 2.5 TL oldu

Denizli Fırıncılar Odası tarafından ilan edilen ancak bir kaç saat sonra henüz onaylanmadığı duyurulan ekmek zammı, bazı fırıncılar tarafından hayata geçirildi. Yapılan zammın ardından kentin büyük bir bölümünde düne kadar fiyatı 1.75 TL olan ekmek bugünden itibaren 2.5 TL'den satılmaya başlandı.



Denizli'de geçtiğimiz Temmuz ayında 200 gram ekmeğin fiyatı 1 lira 50 kuruştan, 1 lira 75 kuruşa yükselmişti. Önceki gün bir açıklama yapan Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, aradan geçen 5 ay sonra maliyetlerdeki artışı gerekçe göstererek ekmeğin gramajının 230 grama, fiyatının ise 2 lira 50 kuruşa yükseltildiğini açıklamıştı. Zamlı fiyatın 18 Kasım itibariyle uygulamaya geçeceğini duyuran Başkan Karadaban, ilk açıklamasından saatler sonra alınan zam kararının henüz Bakanlık tarafından onaylanmadığını, onay gelmeden zammı hayata geçirenlerin cezalandırılacağını ilan etmişti.



Denizli'de tartışmalara neden olan ve halen Bakanlıktan onay gelmediği öğrenilen ekmek zammı, bugün bazı fırıncılar tarafından hayata geçirildi. Altında Denizli Fırıncılar Odası ibaresinin yer aldığı yeni fiyat etiketlerini camlarına asan bakkallar, 75 kuruş zam yapılan ekmeği 2,5 liradan satmaya başladı. Oda tarafından yapılan açıklamayla rahat bir nefes alan Denizlilier, bugün ekmek almak için marketlere gittiklerinde büyük bir şok yaşadı. Zammın geri alındığı haberiyle sevinen vatandaşlar, ekmeği 2.5 TL ödeyerek evlerine götürebildi.



“Çok fazla zam geldi”

Ekmek fiyatlarından şikayetçi olan vatandaşlar, “Dün 1.75 kuruşa aldığımız ekmeği bugün 2.5 TL’ye aldık. Valilik tarafından Zam gelinmeyeceği söyleniyordu. Ama bugün birkaç marketi gezdiğimde hepsinde fiyatının aynı olduğunu gördük. Çok fazla zam geldi ama yapacak bir şey yok” şeklinde konuştu.

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