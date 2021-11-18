Pamukkale Belediyespor’un halter antrenörüne önemli görev

Pamukkale Belediyespor’un çatısı altında görev yapan isimlerden Halter Antrenörü Ferhat Coşkun, Halter Federasyonu Teknik Kurul üyeliği ile Kadın Milli Takım Teknik Direktörü görevine getirildi.



Pamukkale Belediyespor’un halter branşından güzel haber geldi. Mavibeyazlı kulüpte antrenör olarak görev yapan Ferhat Coşkun’a 2 önemli görev birden verildi. Türkiye Halter Federasyonu’nun 5. Olağan Genel Kurulu geçtiğimiz günlerde Ankara’da yapıldı. 4 adayın yarıştığı genel kurulda yeni başkan Talat Ünlü oldu. Bu seçimlerden sonra Pamukkale Belediyespor’un Halter Antrenörü Ferhat Coşkun’a yeni görevleri tebliğ edildi. Buna göre Coşkun, Türkiye Halter Federasyonu Teknik Kurul Üyeliği ile birlikte Kadın Milli Takım Teknik Direktörlüğü’ne getirildi. Yeni görevlerine başlayan Ferhat Coşkun, Kocaeli’de devam eden ve 7 Aralık 2021 tarihine kadar devam edecek olan Kadın Halter Milli Takımı’nın başına gitti. Başarılı antrenör takımın 717 Aralık 2021 tarihlerinde Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenecek olan Büyükler Dünya Şampiyonası’na hazırlayacak.



Halterciler iddialı

Öte yandan Pamukkale Belediyespor’un halter branşında yer alan sporcular önemli bir organizasyona hazırlanıyorlar. Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Naim Süleymanoğlu’nun ölüm yıl dönümü nedeniyle Ankara Kahramankazan Belediyesi tarafından 1921 Kasım 2021 tarihleri arasında “Belediyeler Arası Naim Süleymanoğlu Halter Anma Turnuvası” düzenlenecek. Mavibeyazlı kulüpten 89 kilogramda Mehmet Avcıl, 62 kilogramda Fatih Çetin, Mirza Kılınç ve Halil İbrahim Altıntaş, 109 kilogramda Ali Osman Çınlar ve 77 kilogramda Bahadır Emer madalya için mücadele verecek.

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