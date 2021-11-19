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Merkezefendi'nin konuğu Galatasaray

DHA

Merkezefendi'nin konuğu Galatasaray


DENİZLİ, (DHA) ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe Beko'ya 85-77 yenilerek üst üste 3'üncü mağlubiyetini alan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın evinde Galatasaray Nef'le karşı karşıya gelecek.
Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.30'da başlayacak. Maçı TRT Spor Yıldız naklen yayınlayacak. Ligde oynadığı 8 maçta 2 galibiyette kalarak düşme hattında yer alan Denizli temsilcisi, 5 galibiyeti bulunan 4'üncü sıradaki dişli rakibini yenerek çıkışa geçmeyi hedefliyor.
 DHA-Spor Türkiye-Denizli DHA
2021-11-19 10:09:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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