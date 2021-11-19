Yangınlarda hayati önem taşıyan tankerin lastiklerini çaldılar

Denizli’de yangın anında kullanılması için hazır bekletilen su dolu tankerin lastiklerini çalındı.

Olay, Buldan ilçesi Bostanyeri Mahallesinde meydana geldi. Yaz döneminde meydana gelen orman yangınlarının ardından mahalle muhtarlığı tarafından ormanlık alanlarda belirli noktalara su dolu tankerler bırakıldı. Kimliği belirsiz kişi ve ya kişiler tarafından o tankerlerden birinin lastikleri çalındı. Kontroller sırasında durumu fark eden mahalle muhtarı Muhammet Yeşildağ, hayatı boyunca ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını belirterek şaşkınlığını gizleyemedi.

Yangın durumunda hayati önem taşıdığını ve kamu malı olduğuna dikkat çeken muhtar Yeşildağ, “Bunu yapanların o kadar gözü dönmüş olmalı ki yangın tankerinin iki lastiğini çalmışlar. Bu yangın tankeri kamunun malı. Kendi malım olsa bu kadar üzülmezdim. Bir yangın durumunda mahallemiz Buldan’a uzak ve yol sıkıntımız var. Bir yangın anında bu tanker bizim için büyük önem taşıyor. Bu gözü dönmüşleri Allah’a havale ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.