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Yerel mahkemenin beraat kararı verdiği sanığa istinaftan müebbet

DHA

Yerel mahkemenin beraat kararı verdiği sanığa istinaftan müebbet


Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de, müteahhit Mehmet Yamer'in (40) 2018'de silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili davada azmettirici olduğu öne sürülen Halil Karabağ (65) hakkında verilen beraat kararı, istinaf mahkemesince bozulup, ömür boyu hapis cezasına çevrildi.
Kentte müteahhitlik yapan Mehmet Yamer, 9 Kasım 2018'de, Selçukbey Mahallesi Şehit Er Mehmet Avcı Caddesi'ndeki sahibi olduğu inşaat firmasının önünde silahlı saldırıya uğradı. Yamer, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yamer'in yanındaki sekreteri Rezzan Akbulut ise saldırıdan yaralı kurtuldu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis, saldırının azmettiricisi olduğu iddiasıyla Yamer'in Kuşadası'ndaki otelini sattığı Halil Karabağ ve oğlu Kutluğhan Karabağ (30) ile tetikçi olduğu ileri sürülen, Çivril ilçesinden beden eğitimi öğretmeni Gökhan Dülger'i (30) ayrıca cinayete yardım ettikleri iddiasıyla Mert Danacı (23) ile Kemal Atik'i (32) gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, haklarında 'tasarlayarak öldürme' suçundan dava açıldı. Denizli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 6 Nisan'daki karar duruşmasında sanıklardan Kutluğhan Karabağ, Gökhan Dülger, Mert Danacı ve Kemal Atik, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı, Halil Karabağ ise beraat etti. Karar sonrası tutuklu Halil Karabağ, cezaevinden tahliye edildi.
SAVCI, İSTİNAF BAŞVURULARININ REDDİNİ İSTEDİ
Dosya, daha sonra istinaf mahkemesine taşındı. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde, 10 Kasım'da görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Kutluğhan Karabağ, Gökhan Dülger, Mert Danacı ve Kemal Atik, cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanıkların avukatları ve öldürülen Mehmet Yamer'in yakınları, salonda hazır bulundu. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, sanıkların 'öldürme' suçundan mahkumiyetlerine dair kurulan hükümlere yönelik istinaf başvurularının reddedilmesini ve beraat eden Halil Karabağ'ın 'tasarlayarak öldürme' suçundan ömür boyu hapis ile yargılanmasını talep etti. Son sözleri sorulan tutuklu sanıklar ise beraatlerini istedi.
BERAAT EDEN SANIK İÇİN YAKALAMA KARARI
Mahkeme heyeti, tarafların dinlenmesinin ardından Denizli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada beraat eden Halil Karabağ'a önce ağırlaştırılmış ömür boyu sonra indirim uygulayıp, ömür boyu hapis cezası verdi. Karabağ hakkında yakalama kararı çıkarılırken, diğer 4 tutuklu sanığın beraat talepleri reddedildi. Heyet, Mert Danacı'ya suçun 'eyleme yardım eden' konumunda kalması nedeniyle 18 yıl, Kemal Atik ve Gökhan Dülger'e de Rezzan Akbulut'u kasten yaraladıkları gerekçesiyle 5'er yıl hapis cezası verdi. Olayın azmettiricisi olduğu ileri sürülen Kutluğhan Karabağ ise yine ömür boyu hapse çarptırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2021-11-19 12:06:25

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