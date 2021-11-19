Denizlispor maçının hakemi açıklandı

Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında A. Denizlispor ile Keçiörengücü arasında 21 Kasım Pazar günü oynanacak karşılaşmayı hakem Mustafa Kürşad Filiz'in yöneteceği açıklandı.

Spor Toto 1. Lig 20212022 sezonu 13. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, A. Denizlispor ile Keçiörengücü arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Filiz'in yardımcılıklarını Mehmet Yıldırım ve Ferdi Karadoruk yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Can Cengiz görevlendirildi. Denizli Atatürk Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma 21 Kasım Pazar günü saat 16.00’da başlayacak.

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