Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği arasında imzalanan “ Okulda Diyabet Programı” iş birliği protokolü kapsamında; Denizli’deki okullarda diyabetli öğrencisi olan 1300 öğretmene eğitim verildi.

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Ana Bilim Dalı Diyabet Ekibi tarafından 5 oturum şeklinde çevrimiçi olarak düzenlenen eğitimlerle; çocuklarda diyabet bulguları ve diyabetli çocukların okullarda bakımı konularında farkındalığın artırılması hedeflendi.



14 Kasım Dünya Diyabet Günü vesilesiyle gerçekleştirilen eğitimler hakkında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici; “ Özellikle okul çağındaki çocuklarda Tip 1 Diyabet erken tanısının sağlanması ve tanı sonrası çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde okullarımızda eğitim görmesine büyük önem veriyoruz. Bu konuda; aile ve öğretmen arasında yapılan iş birliği, diyabet farkındalığının toplumun genelinde kendine rol bulması açısından oldukça mühim. Çocuklarda diyabet ve buna bağlı olarak duydukları gereksinimlerin karşılanması ailede başlayıp aynı hassasiyetle okullarımızda da sürdürülüyor. Diyabetli öğrencinin takibi, beslenmesindeki disiplin süreci ve çocuğun kendini güvende hissetmesi; önceliklerimiz arasında ilk sırada" dedi.

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