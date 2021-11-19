AK Parti Pamukkale Teşkilatı’ndan Başkan Zolan'a ziyaret

AK Parti Pamukkale İlçe Teşkilatı Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Necip Türk milletinin hizmetkarlığını yapmaktan onur ve kıvanç duyduklarını kaydeden Başkan Zolan, "Denizlimiz ve ülkemizin yarınları için taş üstüne taş koymaya devam ediyoruz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Pamukkale İlçe Teşkilatı'nı kabul etti. Ziyarete, AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Gökbel ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı Gökbel, kabul için Başkan Osman Zolan'a teşekkür ederek, "Sizlerin öncülüğünde, vatandaşlarımızın desteği ve duası ile tüm ekibimizle beraber tevazu, samimiyet ve gayretli çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi. Başkan Osman Zolan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Biz her zaman biriz, beraberiz. Necip milletimizin hizmetkârlığını yapmaktan onur ve kıvanç duyuyoruz. Denizlimiz ve ülkemizin yarınları için taş üstüne taş koymaya devam ediyoruz. Allah'ım birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, yarınımız bugünümüzden daha güzel olsun" diye konuştu.

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