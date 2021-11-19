Denizlispor'da Başkan Uz'dan taraftara çağrı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizlispor'da Başkan Uz'dan taraftara çağrı

DHA

Denizlispor'da Başkan Uz'dan taraftara çağrı


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'in 13'üncü haftasında pazar günü Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek Altaş Denizlispor'da tek hedef galibiyet. Keçiörengücü maçını kazanmaktan başka bir düşünceleri olmadığını ifade eden Başkan Mehmet Uz, saha içinde teknik heyet ve futbolcuların, tribünlerde de taraftarların üzerlerine düşeni en iyi şekilde yapacaklarına inancının tam olduğunu kaydetti. 
Bu tür kritik maçlarda taraftarların her zaman takımın itici güç olduğunu belirten Başkan Uz, "Keçiörengücü maçından mutlak galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Taraftarlarımız bizi yalnız bırakmasın. Onların tribünleri doldurarak maçın bitiş düdüğüne kadar takımımıza destek vermesi en büyük arzumuz. Bundan önce evimizde oynadığımız maçlarda taraftarlarımızın verdiği desteğin önemini ve bunun skorlara yansıdığını gördük. Bunun devam etmesini istiyoruz. Bu takım hepimizin. Sahanın içiyle, dışıyla bu zorlu günleri birlikte aşmamız gerekiyor. Taraftarlarımıza tribünleri doldurarak takımımıza destek vermesi çağrısında bulunuyorum" dedi.DHA-Spor Türkiye-Denizli
2021-11-19 16:07:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pamukkale Belediyesi'nden çocuklar için yeni proje Pamukkale’de Sultan Selim Camisine 4-6 yaş kreşi ve Kur’an kursu
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesi'nden çocuklar için yeni ...
Gedik Piliç ‘Ar-Ge Merkezi’ belgesini Bakan Varank’tan aldı
YEREL HABERLER Gedik Piliç ‘Ar-Ge Merkezi’ belgesini Bakan ...
Okullarda diyabetli öğrencisi olan 1300 öğretmene eğitim
YEREL HABERLER Okullarda diyabetli öğrencisi olan 1300 öğretmene ...
Başkan Uz’dan taraftara destek çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Uz’dan taraftara destek çağrısı
AK Parti Pamukkale Teşkilatı’ndan Başkan Zolan'a ziyaret
YEREL HABERLER AK Parti Pamukkale Teşkilatı’ndan Başkan Zolan'a ...
Denizlispor maçının hakemi açıklandı
YEREL HABERLER Denizlispor maçının hakemi açıklandı
Yerel mahkemenin beraat kararı verdiği sanığa istinaftan müebbet
YEREL HABERLER Yerel mahkemenin beraat kararı verdiği sanığa ...
Ulusal Gelişim Projesi Ligi için sporcular uğurlandı
YEREL HABERLER Ulusal Gelişim Projesi Ligi için sporcular uğurlandı
Ataol Behramoğlu ile Haluk Çetin öğretmenler için şiirler okuyup, şarkıları seslendirecek
YEREL HABERLER Ataol Behramoğlu ile Haluk Çetin öğretmenler için ...
Gençlik festivaline Pamukkale damgası
YEREL HABERLER Gençlik festivaline Pamukkale damgası
Yangınlarda hayati önem taşıyan tankerin lastiklerini çaldılar
YEREL HABERLER Yangınlarda hayati önem taşıyan tankerin lastiklerini ...
ADM Elektrik, yeni Ar-Ge merkeziyle sektöre katkı sağlayacak
YEREL HABERLER ADM Elektrik, yeni Ar-Ge merkeziyle sektöre katkı ...
Merkezefendi'nin konuğu Galatasaray
YEREL HABERLER Merkezefendi'nin konuğu Galatasaray
Besihanedeki haşhaşları çuvallarla çalan şüpheli tutuklandı Beceriksiz hırsız, çaldığı çuval yırtılınca arkasına bakmadan kaçtı
YEREL HABERLER Besihanedeki haşhaşları çuvallarla çalan şüpheli ...
Kapalı yöntemle ameliyat olan Denizlisporlu futbolcu kısa sürede sahalara dönebilecek
YEREL HABERLER Kapalı yöntemle ameliyat olan Denizlisporlu futbolcu ...
Denizli’de okul ve kurum müdürlerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Denizli’de okul ve kurum müdürlerinin katılımıyla ...
2. NRP eğitimi sertifika töreni ile sona erdi
YEREL HABERLER 2. NRP eğitimi sertifika töreni ile sona erdi
Pamukkale Belediyespor’un halter antrenörüne önemli görev
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyespor’un halter antrenörüne önemli ...
Tartışmalı zam hayata geçti, Denizli'de ekmek 2.5 TL oldu
YEREL HABERLER Tartışmalı zam hayata geçti, Denizli'de ekmek 2.5 TL ...
Denizlililer 4 yıldır sağlık hizmetlerinden evlerinde yararlanıyor Başkan Zolan: "Denizli’mizde kimse sahipsiz değil"
YEREL HABERLER Denizlililer 4 yıldır sağlık hizmetlerinden evlerinde ...
Havalar soğuyunca sıkma meyve sularına rağbet arttı Soğuyan havalar vatandaşları vitamin deposu olan turunçgillere yöneltti
YEREL HABERLER Havalar soğuyunca sıkma meyve sularına rağbet ...
Denizlispor kahvaltıda buluştu
YEREL HABERLER Denizlispor kahvaltıda buluştu
Kızılcabölükspor kurtuluş ateşini yaktı
YEREL HABERLER Kızılcabölükspor kurtuluş ateşini yaktı
Merkezefendi’de haşere ve vektörlere karşı kış mücadelesi başladı
YEREL HABERLER Merkezefendi’de haşere ve vektörlere karşı kış ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.