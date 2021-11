Kışın gelmesiyle balık tüketimi arttı Havaların soğuması balık restoranlarında yoğunluk oluşturdu

Denizli’de havaların soğumasıyla beraber vatandaşlar vücut bağışıklığına hem de hastalıklara karşı iyi gelen balığa yöneldi. Balık restoranlarında çeşitliliğin artmasıyla yoğunluk gözlemlenirken, esnaflar bayat balık konusunda ise uyardı.

Kışın gelmesiyle beraber balık restoranlarında yoğunluk yaşanmaya başlandı. Vatandaşlar içerisinde protein, vitamin ve birçok yararı bulunan balığı genellikle hastalıklara iyi geldiği için tercih ederken, çeşitliliğin artmasıyla beraber talepte yükseldi. Yaşanan artış sonrası esnaflar balığın tazeliği konusunda dikkat edilmesi gerektiğini ve olası zehirlenmeler konusunda öneride bulundu.



“Balık yemeklerine olan talep yüzde 100 arttı”

Denizli Kaleiçi’nde esnaflık yapan Hayrettin Sevim, soğuk hava sonrası balık yemeklerine olan ilginin arttığını belirterek, “Kış gelmesi nedeniyle balık yemeklerine olan talep yüzde 100 arttı. Kış geldiği zaman hamsinin, sardalyenin tüketilmesi ve bunun yanında levrek, mercan gibi balıkların tüketilmesi sağlık açısından daha iyi oluyor. Kış geldiği için yazın pek fazla balık tüketimi olmuyor. Kış geldiğinden dolayı havalar soğumaya başladı. Havalar da soğudu için balık tüketimi daha çok arttı. Balıkların düzgün yerden alınıp pişirilmesi gerekiyor. Vatandaşların balığın taze ve nereden geldiğine bakarak almaları daha doğru olur. Her gün bizim Denizli’mize balık geliyor. Her gün gelen yerden alıp yesinler. Balığın genelde taze ve berrak olmasına dikkat etsinler. Balığın yanında Akdeniz salatası tüketilmesi iyi oluyor” dedi.



“Balık yemeklerini çok seviyorum”

Balık yemeği yemeye gelen Erdal er, her vatandaşın balık yemesi gerektiğini söyledi. Er, “Hafta da 2 defa balık yiyorum. Balık yemeklerini çok seviyorum. Balık sürekli yenmesi lazım. 2 hafta da bir vatandaşlarımız yemesi gerekiyor. Balığı kışın çok seviyorum. Çünkü kışın balık yağlanıyor. Balık fiyatlarında uygun gördüm. Hatta balık pazarını gezip dolaştım. Balık çeşitliği ve balıklarda çok güzel duruyor. Ben de eve giderken balık alıp eve götüreceğim” diye konuştu.

