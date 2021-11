Viraneden cennete Şemikler Doğal Yaşam Parkı'na vatandaştan tam not

Merkezefendi Belediyesi'nin, cennet gibi bir doğaya sahip olmasına rağmen yıllardır ihmal edilen, bu yüzden kullanılmayan Şemikler Vadisi’ni, doğal yaşam parkına dönüştürdüğü proje vatandaşlardan tam not aldı.



Şemikler Doğal Yaşam Parkı, 7’den 70’e herkesin ilgi odağı haline geldi. Hizmete sunulması ile birlikte Denizlililer ve Merkezefendililer soluğu Şemikler Doğal yaşam Parkı’nda almaya başladı. Yıllarca adeta görmezden gelinen, bakımsız, toplum güvenliği için büyük bir sorun olan Şemikler Vadisi, yeni görünümü ile göz kamaştırıyor. Canlıların doğal yaşam alanları korunarak inşa edilen Şemikler Doğal Yaşam Parkı’nı gezen Merkezefendililer, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’a ilçeye böyle bir proje kazandırdığı için teşekkür etti.



40 dekarlık alandan oluşan parkın içerisinde satış üniteleri, büfe, restoran, ateşli ve ateşsiz piknik alanları, ağaç evler, gemi temalı ahşap oyun alanı, spor aletlerinin bulunduğu üç adet doğayla uyumlu ahşap oyun alanı, macera parkuru, üç adet orman evi, su değirmeni, dere üstünde beş adet köprü, şelale ve EPDM zeminli yürüyüş yolu bulunuyor. Projenin tam olarak amaçlandığı gibi tamamlandığını ifade eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Şemikler Mahallemizin en büyük talebi, her gün daha da büyüyen bir güvenlik problemi olan bu vadinin ıslahıydı. Bu proje bizim için çok önemliydi ve çok şükür dilediğimiz gibi tamamladık. İlçemize, hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.



Ercan Bayıralan, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’ın hayalleri gerçekleştirdiğini belirtti. Bayıralan, “Parkı gezdim. İhtiyaca cevap vermekten öte hayalleri gerçekleştirmiş Şeniz hanım. Bu bizlerin hayaliydi. Oldukça mutluyum. Güzel olmuş. İnşallah bunların devamını diliyorum” dedi.



Eşi ve çocuğu ile birlikte Şemikler Doğal Yaşam Parkı’nda güzel bir gün geçirdiğini belirten Serkan Mercan, “Bu parkı başkanımız Şeniz Doğan’ın sosyal medya paylaşımlarından gördük. Nasıl bir yer olduğunu görmek için ailemle birlikte buraya geldim. Gerek sosyal tesisler olsun gerekse çocuk oyun alanları olsun iyi yapıldığını düşünüyorum” dedi.



11 yaşındaki Yasin Eren, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’a teşekkür etti. Eren, “Biz daha önce de buraya geliyorduk ama park yoktu. Burada oynayacağımız bir yer yoktu. Şimdi buraya geldik her yer yemyeşil. Oyuncaklar kaydıraklar var orada oyun oynuyoruz. Temiz hava da var. Gerçekten çok güzel oldu. Şeniz başkanı da çok seviyorum ve çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Şadiye Çeşme ise pandemi döneminde çok sıkıldıklarını belirtti. Başkan Doğan’a teşekkür eden Çeşme, “Şeniz başkanımıza çok teşekkür ederim. Burayı çok güzel bir yer yaptı. Pandemide sıkılmıştık. Çıkıyoruz geziyoruz. Ben Buldan’ın Oğuz köyünde yaşıyorum ama buraya kızımın yanına geldiğimde çıkıp geziyorum. Burası eskiden çok kötüydü. Bekârların, gençlerin içki içtiği bir yerdi. Artık çok güzel oldu” dedi.



Şemikler Mahallesi’nde doğduğunu belirten Gülizar Coşkun ise, “Ben doğma büyüme buralıyım. Başkanımız Şeniz Doğan’dan Allah razı olsun. Çok memnunuz. Allah bir değil bin kere razı olsun. Burası çok güzel oldu. Denizli’nin her yerinden hatta şehir dışından gelenler bile var” dedi.

