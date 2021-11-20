Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Galatasaray NEF: 73-89

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) -
SALON: Pamukkale Üniversitesi
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Osman Sinan İşgüder, Sinem Tetik
YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Smith 24 (xx), Upson 7 (x), Emircan 2 (x), Lucas 7 (xx), Serkan 3 (x), Altan 3 (x), Hakan 6 (xx), Thomas 6 (xx), Lomazs 2 (xx), Sestina 13 (xx)
GALATASARAY NEF: Bost 11 (xxx), Trimble 6 (xx), Sadık Emir 9 (xxx), Rıdvan 6 (xxx), Eray (xxx), Ege 7 (xx), Okben 2 (xx), Kravish 10 (xxx), Purcell 23 (xxx), Blackshear 11 (xx), Canberk 4 (x)
1'İNCİ PERİYOT: 15-17
İLK YARI: 30-44
3'ÜNCÜ PERİYOT: 48-65
ING Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray NEF, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'İ deplasmanda 89-73 mağlup etti. Maçın ilk çeyreği başa baş mücadeleye sahne olurken Galatasaray, ilk 10 dakikayı 17-15 üstün tamamladı. Maçın ikinci çeyreğinde özellikle hücumda etkili olan Galatasaray, soyunma odasına 14 sayı farkla 44-30 önde girdi. Üçüncü çeyrekte de hem hücumda hem de savunmada rakibine üstünlük kuran Galatasaray, 65-48 üstünlük kurdu. Son periyotta da rahat bir oyun sergileyen İstanbul temsilcisi, mücadeleyi galip tamamladı.DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2021-11-20 17:47:05
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