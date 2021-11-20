Galatasaray, Merkezefendi Belediyesi Basket'i sahadan sildi

ING Basketbol Süper Ligi 9. hafta maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, sahasında konuk ettiği Galatasaray NEF’e 89 73'lük skorla boğun eğdi.



ING Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray NEF, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'İ deplasmanda 8973 mağlup etti. Maçın ilk çeyreği başa baş mücadeleye sahne olurken Galatasaray, ilk 10 dakikayı 1715 üstün tamamladı. Maçın ikinci çeyreğinde özellikle hücumda etkili olan Galatasaray, soyunma odasına 14 sayı farkla 4430 önde girdi. Üçüncü çeyrekte de hem hücumda hem de savunmada rakibine üstünlük kuran Galatasaray, 6548 üstünlük kurdu. Son periyotta da rahat bir oyun sergileyen İstanbul temsilcisi, mücadeleyi galip tamamladı.

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