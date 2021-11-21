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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atalık tohum takas etkinliği sona erdi

İHA

Atalık tohum takas etkinliği sona erdi

Denizli’de Doğal Tarım, Atalık tohum Eğitim ve Uygulama Merkezi Grubu Denizli Sorumlusu Ebru Güley Şıracı önderliğinde Çamlık Parkında takas etkinliği düzenledi. Takas günü yoğun katılım olmasına rağmen sessiz sedasız başladı ve aynı şekilde sona erdi.
Atalık tohum Eğitim ve Uygulama Merkezi Grubu, yerli tohumla milli üretimi teşvik etmek, geçmiş yıllardaki sağlıklı ve doğal ürünleri gelecek kuşaklara aktarmak hedefiyle başlattığı Atalık Tohum bugün sona erdi. Yerli tohumla doğal üretimi teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, elinde yerli tohum bulunan vatandaşlar onları vererek, ihtiyaç duydukları başka yerli tohumlardan aldı. Atalık tohum Eğitim ve Uygulama Merkezi Grubu Denizli Sorumlusu Ebru Güley Şıracı ise sağlık bir insan olmanın doğal ürünleri kullanmakla mümkün olacağına dikkat çekti.

“Organik ürünleri bulmak her zaman mümkün olmuyor”
Doğal Tarım, Atalık tohum Eğitim ve Uygulama Merkezi Grubu Denizli Sorumlusu Ebru Güley Şıracı, yaptığı açıklamada, “Sağlıklı ve dengeli beslenmenin en önemli parçalarından biri olan organik ürünleri bulmak her zaman mümkün olmuyor. Bunun için hayata ve gelecek nesillere bir katkımız olsun düşüncesiyle atalık tohumlarımızı, çiçek tohumlarımızı, çicek fidesi ve çiçekleri takas yapmak, üretimin keyfini ve faydalarını paylaşmak istedik. Sürdürülebilir tarım politikaları ile güçlendirilen organik tarım, sağlıklı tohumların gelecek nesillere aktarılmasında da büyük fayda sağlıyor. Böylece daha uzun ömürlü insanlar, daha sağlıklı toplum, daha az sağlık maliyeti ve daha sağlıklı nesiller yetiştirmede doğal tarımın önemi gün geçtikçe fark edilmiş oluyor. Doğal tarım, sağladığı kritik yararlara ek olarak, keyifli ve eğlenceli bir hobi olarak da karşımıza çıkıyor. Özellikle çocuklarınızı tarıma yönlendirilerek küçük yaşlardan itibaren sağlıklı ve bilinçli beslenmelerine destek olunabilir. İlaçsız olarak üretip işlenilen ürünleri vatandaşlar etkinliğimize getirip kendi içimiz de ihtiyacı olan talep eden kişilere satışını yapabildi. Pekmez, salça, nar ekşisi, tarhana, meyve kuruları, turşu vb. gibi. Grubumuz fiyatlandırma ve satışlardan herhangi bir talepte bulunmadı.Bizim için önemli olan, kişilerin temiz ve doğal gıdaya birinci elden ulaşabilmesi” ifadelerinde bulundu.

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