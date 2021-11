Kızılcabölükspor deplasmandan 1 puanla döndü

Kızılcabölükspor, deplasmanda karşılaştığı 68 Aksaray Belediyespor ile 11 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

5. dakikada sol kanattan bindiren Vedat'ın ortasında ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Mehmet Akif'in sert şutunu kaleci Hasan güçlükle savuşturdu.

18. dakikada sol kanattan ceza sahası içine Mehmet Kaan'ın yerden sert ortasında arka direkte bomboş pozisyonda topla buluşan Can'ın plasesini çizgi üzerinde Serkan uzaklaştırdı.

34. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mehmet'in ceza sahası içinde gelişine sert vuruşunda top filelerle buluştu. 10

54. dakika çalımlarla ceza sahası içine giren Mehmet Kaan'ın pası ile topla buluşan Furkan Şamil bomboş pozisyonda fileleri havalandırdı. 11

Stat: Dağılgan

Hakemler: Erdem Demirtaş xx, Selçuk Kaplan xx, Rıdvan Çevik xx

68 Aksaray Belediyespor: Hasan Çayrak xx, Ahmet Tuna Akıl xx (Oğuzhan Köseoğlu dk. 86 ?), Gürcan Gözüm, Alican Tez xx (Mervan Yusuf Yiğit dk. 67 x), Yusuf Emre Baran xx (Furkan Gedik dk. 86 ?), Hasan Gündoğdu xx (Çağlar Özel dk. 67 x), Muhammed Can xx, Serkan Yıldız xx, Mehmet Aytemiz xx (Burak Çolak dk. 86 ?), Nurullah Serbest xx, Fatih Çolak xx

Yedekler: Onur Arslan, Alperen Kuyubaşı

Teknik Direktör: Cüneyt Biçer

Kızılcabölükspor: Muzaffer Sarıibrahim xx, Adem Aydın xx, Yunus Emre Karakaya xx, Ali Aydın xx, Vedat Saygı xx, Özgür Kedikli xx, Can Bayırkan xx (Sami Can Özkan dk. 90 ?), Alpay Eroğlu xx, Furkan Şamil Çetin xx (Tevfik Şanver dk. 86 ?), Mehmet Akif Şerifoğlu xx (Mustafa Acar dk. 83 ?), Mehmet Kaan Türkmen xx

Yedekler: Amaç Ulaş Bayram, Fatih Cin, Kıvanç Salihoğlu

Teknik Direktör: Hasan Şermet

Goller: Furkan Şamil Çetin (dk. 54) (Kızılcabölükspor), Mehmet Aytemiz (dk. 34) (68 Aksaray Belediyespor)

Sarı Kartlar: Özgür Kedikli (Kızılcabölükspor), Çağlar Özel (68 Aksaray Belediyespor)

Kırmızı Kart: Özgür Kedikli (dk. 79) (Kızılcabölükspor)

