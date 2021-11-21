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Altaş Denizlispor - Ankara Keçiörengücü: 2-1

DHA

Altaş Denizlispor - Ankara Keçiörengücü: 2-1


Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)STAT: Atatürk
HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz (xx), Mehmet Yıldırım (xx), Ferdi Karadoruk (xx)
ALTAŞ DENİZLİSPOR: Stackhowiak (xxx) Özer (xx), Hakan (xxx), Gökhan (xx), Mustafa (xxx), İlhan (xx) (Dk. 60 Okan x), Onazi (xx) (Dk. 60 Leo xx), Djedje (xxx), Darri (xx) (Dk. 60 Mayi xx), Aissati (xx), Ömer (xxx) (Dk. 90 Muhammet)
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Hüseyin (x) Abdülkadir (x) (Dk. 88 Ömer x), Mehmet (x), Fatih (x), Muharrem (xx), Ackah xx (Dk. 68 Ali Yavuz x), Taşkın (x), Hamza (xx) (Dk. 73 Ogün xx), Olawoyin (xx), Djibrilla (xx), Eze (xx)
GOLLER: Dk. 63 Okan, Dk. 85 Hakan (Altaş Denizlispor) Dk. 24 Hamza (Ankara Keçiörengücü)
SARI KARTLAR: Adam, Ömer, Hakan (Altaş Denizlispor) - Muharrem (Ankara Keçiörengücü)Spor Toto 1´inci Lig´de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altaş Denizlispor, yeni teknik direktörü Fatih Tekke ile Ankara Keçiörengücü karşısında ilk maçına çıktı ve sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Konuk Keçiörengücü 24´üncü dakikada Hamza ile öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Denizlispor 63´te önce Okan´la beraberliği yakaladı, 85´te Hakan´ın golüyle galibiyete uzandı. Denizlisporlu futbolcular sahaya "Artık Yeter, Şebnemler ölmesin" yazılı pankartla, Keçiörengücü futbolcular ise "Öğretmenler Günü Kutlu Olsun" yazılı pankartla çıktı. Stadın çeşitli yerlerine de "Artık Yeter, Şebnemler Ölmesin" pankartları asıldı. Denizlispor kaptanı Oğuz Yılmaz sarı kart cezalısı olduğu için maçta forma giyemedi. Denizlispor, maçı Fatih Tekke ile çıktığı maçta rakibi Keçiörengücü´nü 2-1 yendi. Horozlar, ligde iki maç aranın ardından galibiyet aldı. 11´inci dakikada sağ kanattan gelişen Keçiörengücü atağında Abdulkadir'in ortasında Djibrila'nın kafa vuruşu üstten auta gitti.
13´üncü dakikada gelişen Altaş Denizlispor atağında sağ kanattan ceza sahası içine giren İlhan'ın yerden sert şutu kalenin dibinden dışarı çıktı.
18´inci dakikada Djibrila sol kanattan taşıdığı topla ceza sahası içine girdi. Kale alanına gönderdiği pas da topla buluşan Eze'nin şutunu kaleci Adam Stackhowiak son anda kornere çeldi. 
23'üncü dakikada Hamza Gür'ün ortasında Eze'nin kafa vuruşu üstten dışarı gitti.
24'üncü dakikada gelişen Keçiörengücü atağında Muharrem'in sol kanattan ortasında Hamza'nın kafayla ceza sahası içine indirdiği topa Eze dokundu. Kaleci Adam Stackhowiak'dan dönen topu Hamza Gür ağlara gönderdi: 0-1.
35´inci dakikada orta sahada topu kapan Djibrila'nın ceza sahası dışından sert şutu kaleci Adam Stackhowiak'dan döndü.
45´inci dakikada Gökhan Süzen'in kullandığı serbest vuruşu kaleci Hüseyin uzaklaştırdı.
50´inci dakikada sol kanattan gelişen Keçiörengücü atağında Djibrila içeri çevirdi. Olawoyin'in gelişine yaptığı sert vuruşta top az farkla üstten auta gitti.
61'inci dakikada gelişen Altaş Denizlispor atağında ceza sahası içinde Ömer'i kafayla indirdiği topa yerden sert vuran Mustafa'nın şutu defansa çarptı ve kornere çıktı.
63'üncü dakikada gelişen Altaş Denizlispor atağında sağ kanattan kullanılan taç atışında topla buluşan Mayi ceza sahası içindeki Okan'a pas verdi. Topu iyi kontrol eden Okan yerden sert ve düzgün vurarak kalecinin solundan topu ağlara gönderdi: 1-1.
81´inci dakikada gelişen Keçiörengücü atağında Eze sağ çaprazdan sert vurdu. Kaleci Adam Stackhowiak son anda kornere çeldi. 
85´inci dakikada Altaş Denizlispor´da Gökhan'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa çok iyi yükselen Hakan kafayla topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi: 2-1.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Denizlispor sahasında Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Denizli RAMAZAN ÇETİN
2021-11-21 18:20:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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