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Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 2 - Ankara Keçiörengücü: 1 (Maç sonucu)

İHA

Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 2 - Ankara Keçiörengücü: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında Denizlispor, Ankara Keçiörengücü'nü ağırladı. Karşılaşma Denizlispor'un 21’lik galibiyeti ile sonuçlandı.

Maçtan dakikalar
24. dakikada Keçiörengücü yaptığı baskı ile çok hızlı ilerleyerek Hamza Gür’ün vuruşuyla topu filelerle buluşturdu. 01
63. dakikada Kevin Mayi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Okan Derici’nin sert vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 11
84. dakikada Gökhan Süzen'in kullandığı serbest vuruşta Hakan Cinemre topu ağlarla buluşturarak takımını öne geçirdi. 21

Stat: Atatürk Stadyumu
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xx, Mehmet Yıldırım xx, Ferdi Karadoruk xx
Denizlispor: Adam Stackhowiak xx, Hakan Çinemre xx, Mustafa Çeçenoğlu xx (Muğdat Çelik dk. 74 xx), Özer Özdemir xx, Ismail Aissati xx, Gökhan Süzen xx, İlhan Depe xx (Okan Derici dk. 60 xx), Brahim Darri xx (Leo Schwechlen dk. 60 x), Ömer Şişmanoğlu xx (Muhammet Özkal dk. 90 ?), Brice Dja Djedje xx, Ogenyi Onazi xx (Kevin Mayi dk. 60 x)
Yedekler: Abdulkadir Sünger, Muhammed Gönül Açar
Teknik Direktör: Bulut Turhan
Ankara Keçiörengücü: Hüseyin Yılmaz xx, Muharrem Cinan xx, Mehmet Dingil xx, Hamza Gür xx (Ogün Bayrak dk. 74 x), Taşkın Çalış xx, Aldulkadir Korkut xx (Ömer Uzun dk. 88 ?), Issa Djıbrıla xx, Fatih Solmaz xx, Ibrahim Olawoyin xx, Yaw Ackah xx (Ali Yavuzkol dk. 68 xx), Emeka Eze xx
Yedekler: Boran Güngör, Haşim Sarman, Erdem Beytaş, Uğur Utlu, Talha Yünkuş, Berkan Turan
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Goller: Okan Derici (dk. 63), Hakan Çinemre (dk. 84) (Denizlispor), Hamza Gür (dk. 24) (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Adam Stackhowiak, Ömer Şişmanoğlu, Hakan Çinemre (Denizlispor), Muharrem Cinan (Ankara Keçiörengücü)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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