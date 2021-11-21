Otomobil bariyere çarptı; baba öldü, eşi ve çocuğu yaralandı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü baba hayatını kaybederken, eşi ve 3 yaşındaki çocuğu yaralandı.



Kaza, Pamukkale ilçesi YSE Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Denizli’den Antalya istikametine doğru ilerleyen Halil Köşen idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken, diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri sürücü Halil Köşen’in hayatını kaybettiğini belirlerken, eşi ve 3 yaşındaki çocuğunu yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Yapılan incelemelerin ardından Köşen’in cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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