Denizlispor'un kadın taraftarlarından 'Şebnem'ler ölmesin' pankartı

Denizlispor ile Kaçiörengücü karşılaşmasında Denizlisporlu Kadınlar Derneği (DESKAD) tribünde "Artık yeter. Şebnem'ler ölmesin" pankartı açtı.

Spor Toto 1. Lig’de Denizlispor ile Keçiörengücü

maçında DESKAD üyeleri, “Artık yeter. Şebnem'ler Ölmesin” pankartı açtı. Denizlisporlu futbolcular da, aynı pankartla sahaya çıkarak kadın taraftarlara destek verdi.



28 Ekim’de Denizli’de hunharca katledilen Şebnem Şirin için pankart açan DESKAD'ın eylemine birçok kadın taraftar katıldı. Şebnem Şirin’nin annesi Pervin Tokat da, kızı için düzenlenen eylemde gözyaşlarına boğuldu.



DESKAD Başkanı Kadriye Sözeri, yaptığı açıklamada; “Kadın cinayetlerine ve kadın şiddetine farkındalık oluşturmak için erkeklerin yoğun olduğu maçta pankart açtık. Şebnem'lerimiz artık ölmesin! Kadın cinayetleri dursun, kadına şiddet dursun. Her bir kadın cinayetiyle sarsılıyoruz. Kadın cinayetlerini ülke olarak kanıksar hale geldik. Bugün eylemimize kadınlarımız kadar erkeklerimiz de destek verdi. Eylemimize katılan, duyarlı olan herkese sonsuz teşekkür ederiz. Bize bu eylemimiz için desteklerini esirgemeyen Denizlispor Başkanı Mehmet Uz’a, Denizlispor yönetimine, pankartımızla sahaya çıkan tüm futbolcularımıza teşekkür ederiz. Denizlisporumuzun, 21 galibiyetle ayrıldığı maçta Şebnem'imizin annesi Pervin Tokat çok duygulandı. Denizlispor her gol attığında 'Hadi çocuklar bu gol Şebnem'im için gelsin’ şeklinde konuştu. Denizlispor galip gelince de buruk bir mutluluk yaşadı” dedi.

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