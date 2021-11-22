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Kadir İnanır acil ameliyata alındı Değerlerinde sapma tespit edilen Kadir İnanır, ameliyata oldu

İHA

Kadir İnanır acil ameliyata alındı Değerlerinde sapma tespit edilen Kadir İnanır, ameliyata oldu

Muğla’dan beyin damarında pıhtı atması sonucu Denizli’ye sevk edilen Kadir İnanır, klinik seyrinde sapma gözlenmesi üzerine ameliyat oldu.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde rahatsızlanan Kadir İnanır, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmişti. Hastanenin yoğun bakımında kontrol altına alınan İnanır'ın beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı kaydedilmişti. Dün ise Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan, İnanır'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve felç riskinin olmadığını açıklamıştı. Kadir İnanır’ın klinik seyrinde sapma gözlenmesi üzerine ameliyat olduğu öğrenildi. Konu hakkında sosyal medyada açıklama yayımlayan Pamukkale Üniversitesi Hastanesi, “Üniversite Hastanemizde tedavi altında olan değerli sanatçımız Kadir İnanır’ın klinik seyrinde bir sapma gözlenmesi üzerine akşam üzeri ameliyata alınmıştır. Ameliyat başarılı geçmiş olup, kendisinin yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

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