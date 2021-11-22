Çameli’nin doğal ürünleri damak çatlatan lezzetlere dönüştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çameli’nin doğal ürünleri damak çatlatan lezzetlere dönüştü

İHA

Çameli’nin doğal ürünleri damak çatlatan lezzetlere dönüştü

Denizli’nin Çameli İlçesinde belediye tarafından Taş Konaklarda ‘Çameli Belediyesi 1. Şef Blogger Yemek Yarışması’ düzenlendi. Yarışmaya katılan şefler ve bloggerler Çameli’nin coğrafi işaretli kuru fasulyesi, meşhur alabalığı ve tarhanasından yardımcı malzemeleri de kullanarak 40 dakikada yemek yaptı. Jüri tarafından yapılan değerlendirmede Şef Damla Demirtaş ve blogger in Ersin Köktaş’ın yaptığı ‘Tiftik alabalık tarhana sos ve fasulye püresi’ yemeği birinci seçildi. Yemeği hazırlayan şefe ağırlığınca ilçenin ünlü kuru fasulyesi hediye edildi.

Denizli’nin Çameli ilçesinin meşhur lezzetleri, şeflerin elinde damak çatlatan yemeklere dönüştü. Belediye tarafından yaptırılan Taş Konaklar da bu yıl il k kez ‘Çameli Belediyesi 1. Şef Blogger Yemek Yarışması’ düzenlendi. Yarışmaya Şef Caner Aydoğan blogger Zehra Tekin Dörteri, Şef Damla Demirtaş, blogger Ersin Köktaş, Şef Halef Noyan blogger Reyhan Bişkin ile birlikte ilçenin coğrafi işaretli kuru fasulyesi, meşhur alabalığı ve tarhanasını ana ürün, yardımcı ürünlerle birlikte 40 dakikada iki farklı yemek yaptı. Yarışmanın jürisi Çameli Kaymakamı Kerem Yenigün, Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve İşletme Müdürü Ahmet Sağdıç hijyen, tabaklama, sunum lezzet üzerinden değerlendirme yaptı. Yarışmada şef Damla Demirtaş ile brogger Ersin Köktaş’ın yaptığı ‘Tiftik alabalık tarhana sos ve fasulye püresi’ yemeği birinci seçildi. Ödül olarak şef Damla Demirtaş’a ağırlığınca ilçenin meşhur kuru fasulyesi hediye edildi. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, yarışmada dereceye giren yemeklerin Taş Konaklarda ve ilçede faaliyet gösteren aile restoranların menülerine ekleneceğini söyledi.

Çameli’nin güzelliklerine gastronomi de eklenecek
Çameli nin güzelliklerinin yanına gastronominin de ekleneceğini yarışmanın düzenlenme amaçlarından birinin de bu olduğunu anlatan Başkan Arslan, ‘2015 de Kalkınma Bakanlığımızın ve Güney Ege Kalkınma Ajansımızın destekleriyle Çameli deki yayla turizminin desteklenmesi ve geliştirilmesi, Çameli'nin turizm merkezi haline getirilmesiyle ilgili çalışmalardan bir tanesi taş konaklardayız. Bu gün arkadaşlarımız güzel bir organizasyon yapmışlar Türkiye nin değişik noktalarından şeflerimiz, bu gün geldiler. Burada Çameli'nin özellikle yöresel tatları Çameli tarhanasıyla başlayıp, Çameli'nin alabalığı ve ceviziyle şeflerimiz güzel yemekler yapacak. Bizde onlara naçizane notlar vereceğiz. Ama görüyoruz ki şeflerimiz zaten bu işte maharetliler. Önemli olan Çameli'nin balığıyla Çameli'nin tarhanasıyla yöresel ürünleriyle nasıl bir yemek yapabiliriz bu beğenilen yemeklerde taş konaklarda Elmalı yöresinde çok güzel restoranlarımız var. Oradaki restoranlarda Türkiye den farklı olarak, nasıl bu yemek tatlarını verebiliriz bunu peşindeyiz. Çameli kuru fasulyesi. Lezzetiyle boyutuyla tescili veren Sanayi Bakanlığımızın da on dakikada pişebilen kuru. Çok lezzetli olduğunu iddia ediyoruz. Sulanabilir alanların artmasıyla kuru fasulye üretiminin artmasıyla belediyemizin projeleri var. Geçen yıllarda ücretsiz, tescilli tohumun dağıtımının yapılmasıyla ilgili bir çalışma yapmıştık. Çameli'ye gelen yerli yabancı turistlerimiz Çameli kuru fasulyesini bildikleri için, yöresel lezzetlerle pişmiş kuru fasulyeyi tatmak istiyor. Tüm işletmelerimizde kuru fasulye ikramımız var. Biz arkadaşlarımıza da kuru fasulyemizi tatmaya davet ediyoruz" dedi.

"Dünyaya alabalık gönderiyoruz"
Çameli’nde üretilen alabalığın dünyaya ihraç edildiğini belirten Başkan Arslan, "Önemli olan kendi yöresel ürünlerimizi dünya mutfağında çok değişik yemekler var ama bizim buradaki maksadımız Çameli'nin tarhanasını bulgurunu Çameli'nin katmerini Çameli'nin yemeklerini buraya Denizli den Muğla dan gelen arkadaşlarımız Çameli'nin doğal ürünleriyle kahvaltı yapmak için yemeklerini yemek için alabalığını tatmak için, biz çok iddialıyız, şeflerimizden bir tanesi de Karadenizli, Karadeniz'den sonra en iddialı alabalık üreticisiyiz. Oda Çameli alabalığını tattığını gerçekten çok güzel, Karadeniz e benzer Karadeniz in bazı noktalarıyla yarışabilecek şekilde olduğunu söylediler. Biz Denizli'nin en büyük balık üreticisi ilçesiyiz. 92 ruhsatlı balık çiftliğimiz var. Çameli den Avrupa başta olmak üzere Amerika, Japonya ya kadar alabalık flato gönderebiliyoruz. Bunlara dikkat çekmek için onlarla ilgili değişik yemekler yapmak için bugün, burada güzel bir organizasyon yapıyoruz ben tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tel örgüsüne başı sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Tel örgüsüne başı sıkışan yavru köpeği itfaiye ...
Destici’den Akşener’e taşıma miting eleştirisi BBP Genel Başkanı Destici: “Devletin verdiği para ile taşıma miting yapıyorlar” “Programlara adam taşıyacak bütçemiz yok”
YEREL HABERLER Destici’den Akşener’e taşıma miting eleştirisi BBP ...
Kadir İnanır ameliyat oldu
YEREL HABERLER Kadir İnanır ameliyat oldu
Kadir İnanır acil ameliyata alındı Değerlerinde sapma tespit edilen Kadir İnanır, ameliyata oldu
YEREL HABERLER Kadir İnanır acil ameliyata alındı Değerlerinde sapma ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
BBP lideri Destici: İdam geri gelmelidir, batı ne diyor ona bakacak değiliz
YEREL HABERLER BBP lideri Destici: İdam geri gelmelidir, batı ne ...
AK Parti İl Başkanı Güngör: “Taşıma suyla değirmen dönmez”
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Güngör: “Taşıma suyla değirmen ...
Denizlispor'un kadın taraftarlarından 'Şebnem'ler ölmesin' pankartı
YEREL HABERLER Denizlispor'un kadın taraftarlarından 'Şebnem'ler ...
Otomobil bariyere çarptı; baba öldü, eşi ve çocuğu yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil bariyere çarptı; baba öldü, eşi ve çocuğu ...
Denizlispor maçında kadın cinayetine tepki için pankart açıldı
YEREL HABERLER Denizlispor maçında kadın cinayetine tepki için ...
Fatih Tekke: “Galibiyet hepimizi çok mutlu etti”
YEREL HABERLER Fatih Tekke: “Galibiyet hepimizi çok mutlu etti”
Taner Taşkın: “Oyuna giren oyuncular çok ciddi katkı sağladı” Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın: “İnşallah sıkıntılı günleri aşacağız”
YEREL HABERLER Taner Taşkın: “Oyuna giren oyuncular çok ciddi katkı ...
Altaş Denizlispor - Ankara Keçiörengücü (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Altaş Denizlispor - Ankara Keçiörengücü (EK ...
Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 2 - Ankara Keçiörengücü: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 2 - Ankara ...
Altaş Denizlispor - Ankara Keçiörengücü: 2-1
YEREL HABERLER Altaş Denizlispor - Ankara Keçiörengücü: 2-1
Altaş Denizlispor - Ankara Keçiörengücü (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Altaş Denizlispor - Ankara Keçiörengücü (FOTOĞRAFLAR)
Kızılcabölükspor deplasmandan 1 puanla döndü
YEREL HABERLER Kızılcabölükspor deplasmandan 1 puanla döndü
Aklınla 1000 Yaşa Öğretmenim turnuvasının şampiyonları ödüllerini aldı
YEREL HABERLER Aklınla 1000 Yaşa Öğretmenim turnuvasının ...
Kadir İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili doktorundan açıklama
YEREL HABERLER Kadir İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili doktorundan ...
Kadir inanır'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan. “Şuanda felçten söz edemeyiz”
YEREL HABERLER Kadir inanır'ın sağlık durumu hakkında açıklama ...
20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde gönüllerince eğlendiler
YEREL HABERLER 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde gönüllerince ...
Atalık tohum takas etkinliği sona erdi
YEREL HABERLER Atalık tohum takas etkinliği sona erdi
Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama
YEREL HABERLER Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama
Galatasaray, Merkezefendi Belediyesi Basket'i sahadan sildi
YEREL HABERLER Galatasaray, Merkezefendi Belediyesi Basket'i sahadan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.