Denizli ve çevresine sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminlerine göre, Ege Bölgesi'nde bugün sağanak yağış bekleniyor, Bölgeyi etkileyecek yağışlar Denizli’de de görülecek. Yağışlar yarın Ege Bölgesi'ne kayacak, hafta boyunca aralıklarla sürecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Denizli bölge için günlük hava durumu tahmin raporuna göre, 23 Kasım 2021 sabah erken saatlerinde bölge genelinin parçalı çok bulutlu, hava sıcaklığının 89 derece azalması bekleniyor. Rüzgarın ise güney yönlerden orta kuvvette esmesi beklenirken öğle saatlerin doğru yağışında yer yer kuvvetinin artması tahmin ediliyor.

Meteorolojinin tahminlerine göre salı gününden itibaren Denizli'de 1 hafta boyunca yağışın etkisinde kalacağı bekleniyor. Gelen son verilere göre Denizli’nin çok sayıda ilçesinde yağış olacak. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, yeni haftada hava tahmin raporlarını açıkladı. Meteoroloji verilerine göre Türkiye'nin batı kesimleri Salı gününden itibaren Güneyden gelecek olan yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girecek.

Hava sıcaklığının 8 ile 9 derece düşeceği hafta ortasından itibaren Denizli genelinde yağış etkili olması beklenen yağış ilçelerinde de yağması bekleniyor. Pazartesi günü 28 dereceye çıkacak olan il genelinde salı günü ise bazı noktalarda ise sıcaklığın 17 derece olacak. Meteoroloji verilene göre Salı günü öğleye doğru ise kuvvetli yağış olacak, yağışlı sistem Cuma ve Cumartesi günüde etkili olması tahmin ediliyor. Meteorolojinin açıklamasına göre "Rüzgarın, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve fırtına saatte 5092 kilometre şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

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