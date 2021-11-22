Denizlispor Tekke'yle ilk maçında güldü



Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) - SPOR Toto 1'inci Lig'de evinde Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 yenen Altaş Denizlispor, yeni teknik direktörü Fatih Tekke ile çıktığı ilk maçta 3 puanı almanın sevincini yaşadı. Bu sonuçla düşme hattından uzaklaşan yeşil-siyahlılarda teknik ekip ve futbolcular 90 dakika bitiminde büyük sevinç yaşadı. İlk maçında ilk galibiyetini alan Fatih Tekke, çok daha iyi bir konuma geleceklerini söyledi.

Futbolcularını tebrik ederek söze başlayan Tekke, "Ankara Keçiörengücü maçı zorlu geçti ama kazanmayı başardık. Önce adım adım gitmeliyiz ve bulunduğumuz durumdan çıkmalıyız. Oyuncularımın ikinci yarıdaki performanslarından memnunum. Çalıştığımızın bir kısmını sahaya yansıttılar. Daha yukarılarda oynamalıyız. Zor bir karşılaşmaydı, galip gelmek Denizlispor´a iyi geldi" dedi.

Denizlispor bu hafta deplasmanda İstanbulspor'la karşılaşacak. DHA-Spor Türkiye-Denizli RAMAZAN ÇETİN

2021-11-22 11:27:53



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