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Denizli'ye yeni içme suyu kaynağı Büyükşehir DESKİ'nin sondaj hamlesi sürüyor

İHA

Denizli'ye yeni içme suyu kaynağı Büyükşehir DESKİ'nin sondaj hamlesi sürüyor

Kuraklık nedeniyle içme suyu kaynaklarının debisinin azalmasına karşı yatırımlarına devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, Buldan ilçesinin Karaköy Mahallesi’nde açtığı sondaj ile 15 litre/saniye debiye sahip içme suyu kaynağına ulaştı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Denizlililerin daha sağlıklı ve yeterli içme suyu ihtiyacını sağlamak için il genelinde başlatmış olduğu sondaj çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, kuraklığa bağlı içme suyu kaynaklarının debisinin azalması nedeniyle bir süre önce Buldan ilçesinin Karaköy Mahallesi’nde sondaj çalışması başlattı. Çalışmalar sonucu Büyükşehir Belediyesi DESKİ ekipleri saniyede 15 litre debiye sahip yeni bir içme suyu kaynağı buldu. İçme suyu sondaj kuyusundan alınan su numunesinin İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğe göre analizlerinin yapılmasının ardından, bulunan kaynağın iletim hatlarına bağlantıları yapılarak vatandaşların tüketimine kısa bir süre içerisinde sunulacağı ifade edildi.

"Allah razı olsun"
Karaköy Mahalle Muhtarı Osman Kocaman, bölgedeki içme suyu sorununa son verecek çalışmalar nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Büyükşehir Belediyesi DESKİ’ye teşekkür etti. Söz konusu yatırımla çok önemli bir ihtiyaçlarının giderileceği için büyük bir mutluluk yaşadıklarını kaydeden Muhtar Kocaman, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan’a su sıkıntımızı ilettik. Konuyla ilgili Başkanımız derhal Büyükşehir DESKİ ekiplerini mahallemize gönderdi. Yapılan incelemeler ve çalışmalar sonunda, kısa bir sürede şükürler olsun sorunumuzu giderdiler. Bizi bu dertten kurtardıkları için Başkanım Sayın Osman Zolan’a, DESKİ Genel Müdürüne ve ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun” diye konuştu.

"Susuz bir hayat düşünülemez"
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, susuz bir hayatın sürmesinin mümkün olmayacağını belirterek, vatandaşların daha sağlıklı ve yeterli içme suyu ihtiyacını karşılamak için yatırımlarına devam ettiklerini söyledi. Büyükşehir ile birlikte kurulan DESKİ ile Denizli'nin 19 ilçesi, 616 mahallesinde yıllanmış altyapı sorunlarına çare olduklarını kaydeden Başkan Zolan, "Sondaj çalışmalarımız şehrimizin dört bir yanında sürüyor. Karaköy Mahallemize kazandırdığımız yeni içme suyu kaynağımız vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Şehrimizde daha sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam için gece gündüz gayret etmeye devam ediyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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