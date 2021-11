Doğa tutkunları Acıpayam Kanyon projesinin bitmesini sabırsızlıkla bekliyor AK Parti Milletvekili Şahin Tin, doğa harikası kanyonu yerinde inceledi

Acıpayam Kanyonu’nda 2020 yılında başlayan çalışmalar 2022 yılı Nisan ayında tamamlanması hedeflendiğini belirten AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, bölgede incelemelerde bulundu. Kanyonda yapılan çalışmaların bitmesini ise doğa tutkunları sabırsızlıkla beklediği ifade edildi.



AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Acıpayam ilçesinin Benlik ve Olukbaşı Mahallesi sınırları içinde yer alan Acıpayam Kanyonu’nda incelemelerde bulundu.Milletvekili Şahin Tin’e Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, AK Parti Acıpayam İlçe Başkanı Fikret Gümüş ve beraberinde kanyon bölgesinden sorumlu yetkililer eşlik etti. Acıpayam kanyonunu bir uçtan bir uca dolaşan, gördüğü manzara ve tarifsiz güzellik karşısında etkilendiğini belirten AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, “Doğa harikası bu saklı cenneti gün yüzüne çıkartan, milletimizin hizmetine sunmak için hazırlayan herkese teşekkür ediyorum. Acıpayam Kanyonu, ilçemize yaklaşık 40 kilometrelik, il merkezimize ise 90 kilometrelik bir mesafede yer alıyor. Kanyon, kırsal mahallelerimizden olan Benlik ve Olukbaşı’nın sınırları içinde kalıyor. Turizme kazandırılması için hummalı bir çalışma var. Acıpayam Belediye Başkanımız Hulusi Şevkan bu bölgedeki güzelliği ortaya çıkarmak için burada çok kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Doğal yapısına zarar gelmeyecek şekilde tedbirler alarak seyir terasları, şelaleler, havuzlar, parklar, oturma alanları gibi bir takım düzenlemeler yapılmasına öncülük ediyor. Bugünkü ziyaretimizde bu doğa harikası şahane güzelliği ve burada yapılan çalışmaları yerinde gördük” dedi.



“Doğa tutkunları sabırsızlıkla bekliyor”

Kanyonun tamamlanmasıyla birlikte doğa tutkunları için çok önemli bir cazibe merkezi olacağına işaret eden Milletvekili Şahin Tin, “Kanyonda yürütülen çalışmalar tamamen nihayete erdiğinde doğa tutkunlarının en sık uğrak yeri olacağı ve çok önemli bir turizm merkezi haline geleceğinden hiç şüphemiz yok. Doğa tutkunlarının sabırsızlıkla bu projenin bitmesini ve salgın sebebiyle bölgedeki yasağın kalkmasını beklediğini biliyoruz. Acıpayam kadim bir tarihe mensup köklü bir ilçemizdir. Bu bölgenin bir evladı olarak şunu ifade etmeliyim ki, Acıpayam, özveriyle çalışan fedakar insanlarıyla, tarımdan turizme hemen her alanda güçlü ve kendine yeten bir ilçemizdir. Geliştirmek, büyütmek, güzelliklerini ortaya çıkarmak bizlere düşen en öncelikli vazifedir. Bizler de bunu hakkıyla yapmanın gayretindeyiz. Yaklaşık 50 metre yüksekliğe sahip dev kayalıkların arasındaki bu doğa harikası eşsiz güzelliği görüp de etkilenmemek mümkün değil. Kimi bölgelerinde oluşan su birikintileri, vadinin kayalıklarından sızan sular asırlık hayalin parlayan güneşi gibi hızla gün yüzüne çıkıyor” diye konuştu.



“İnşallah 2022 Nisan ayında tamamlanması hedefleniyor”

Kanyonun yaklaşık 5 ay içerisinde salgın tedbirleri kapsamında proje çalışmaları dahil olmak üzere kısa sürede vatandaşlar ile buluşturulacağını aktaran Milletvekili Şahin Tin, “Acıpayam ilçemizin her talebine cevap vermenin gayretinde olduk. Yolundan, sağlığına, tarımından ticaretine, yapılması gereken her ne varsa yaptık, yapıyoruz. Acıpayam Belediye Başkanımızın ileri görüşlülüğü ve engin tecrübesiyle Acıpayam Kanyonu’nda 2020 yılında uzman ekipler eşliğinde çalışmalar başladı. İnşallah 2022 Nisan ayında tamamlanması hedefleniyor. Salgın sebebiyle bölge şuan da ziyaretçiye kapalı, inşallah en kısa sürede bu zor zamanların da üstesinden gelerek tıpkı eski günlerde olduğu gibi yine tüm güzelliklere ve doğal zenginliklerimize hep birlikte kavuşacağız” şeklinde konuştu.

