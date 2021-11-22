Denizli'de 1 haftada 102 trafik kazası meydana geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli'de 1 haftada 102 trafik kazası meydana geldi

İHA

Denizli'de 1 haftada 102 trafik kazası meydana geldi

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 56’sı maddi hasarlı, 45’i yaralanmalı ve 1’i ölümlü olmak üzere toplam 102 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Bu doğrultuda Denizli’de 15 ile 21 Kasım 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 22 bin 443 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 5 bin 320 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 102 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 45’i yaralanmalı, 56’sının maddi hasarlı ve 1’inin ölümlü olduğu aktarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizli’de 400 adet altın görünümlü takı eşyaları ele geçirldi Denizli’de asayiş olaylarında 80 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Denizli’de 400 adet altın görünümlü takı eşyaları ele ...
Doğa tutkunları Acıpayam Kanyon projesinin bitmesini sabırsızlıkla bekliyor AK Parti Milletvekili Şahin Tin, doğa harikası kanyonu yerinde inceledi
YEREL HABERLER Doğa tutkunları Acıpayam Kanyon projesinin bitmesini ...
Pamukkale’de vergi ödemelerinde son gün 30 Kasım
YEREL HABERLER Pamukkale’de vergi ödemelerinde son gün 30 Kasım
Denizlili halterci Türkiye Şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Denizlili halterci Türkiye Şampiyonu oldu
Halterciler, Naim Süleymanoğlu turnuvasından 4 madalya ile döndü
YEREL HABERLER Halterciler, Naim Süleymanoğlu turnuvasından 4 ...
Kadir İnanır ameliyat oldu (2)
YEREL HABERLER Kadir İnanır ameliyat oldu (2)
Merkezefendi'de 2 oyuncuya milli davet
YEREL HABERLER Merkezefendi'de 2 oyuncuya milli davet
Denizli'ye yeni içme suyu kaynağı Büyükşehir DESKİ'nin sondaj hamlesi sürüyor
YEREL HABERLER Denizli'ye yeni içme suyu kaynağı Büyükşehir ...
Merkezefendi çocuklara unutulmaz bir hafta sonu yaşattı
YEREL HABERLER Merkezefendi çocuklara unutulmaz bir hafta sonu ...
Denizlispor Tekke'yle ilk maçında güldü
YEREL HABERLER Denizlispor Tekke'yle ilk maçında güldü
Denizli ve çevresine sağanak yağış uyarısı
YEREL HABERLER Denizli ve çevresine sağanak yağış uyarısı
Çameli’nin doğal ürünleri damak çatlatan lezzetlere dönüştü
YEREL HABERLER Çameli’nin doğal ürünleri damak çatlatan lezzetlere ...
Tel örgüsüne başı sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Tel örgüsüne başı sıkışan yavru köpeği itfaiye ...
Destici’den Akşener’e taşıma miting eleştirisi BBP Genel Başkanı Destici: “Devletin verdiği para ile taşıma miting yapıyorlar” “Programlara adam taşıyacak bütçemiz yok”
YEREL HABERLER Destici’den Akşener’e taşıma miting eleştirisi BBP ...
Kadir İnanır ameliyat oldu
YEREL HABERLER Kadir İnanır ameliyat oldu
Kadir İnanır acil ameliyata alındı Değerlerinde sapma tespit edilen Kadir İnanır, ameliyata oldu
YEREL HABERLER Kadir İnanır acil ameliyata alındı Değerlerinde sapma ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
BBP lideri Destici: İdam geri gelmelidir, batı ne diyor ona bakacak değiliz
YEREL HABERLER BBP lideri Destici: İdam geri gelmelidir, batı ne ...
AK Parti İl Başkanı Güngör: “Taşıma suyla değirmen dönmez”
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Güngör: “Taşıma suyla değirmen ...
Denizlispor'un kadın taraftarlarından 'Şebnem'ler ölmesin' pankartı
YEREL HABERLER Denizlispor'un kadın taraftarlarından 'Şebnem'ler ...
Otomobil bariyere çarptı; baba öldü, eşi ve çocuğu yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil bariyere çarptı; baba öldü, eşi ve çocuğu ...
Denizlispor maçında kadın cinayetine tepki için pankart açıldı
YEREL HABERLER Denizlispor maçında kadın cinayetine tepki için ...
Fatih Tekke: “Galibiyet hepimizi çok mutlu etti”
YEREL HABERLER Fatih Tekke: “Galibiyet hepimizi çok mutlu etti”
Taner Taşkın: “Oyuna giren oyuncular çok ciddi katkı sağladı” Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın: “İnşallah sıkıntılı günleri aşacağız”
YEREL HABERLER Taner Taşkın: “Oyuna giren oyuncular çok ciddi katkı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.