Denizli’de tütün kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı

Denizli’de tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Bu kapsamda 2 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 47 kilogram nargile tütünü, 3 bin 920 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron ve 27 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

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