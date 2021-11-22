DEAŞ’ın silahlı faaliyet gösteren üyesi Denizli’de yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Denizli’de polis ekipleri DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği tespit edilen bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında örgüt içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüpheli hakkında DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.