Aile Hekimliği Kongresi'nde Tekden Hastanesi standına yoğun ilgi

Bu yıl Ege Bölgesi’nde ilki, Denizli olarak üçüncüsü gerçekleştirilen Aile Hekimliği Kongresi Dalaman’da düzenlendi. Kongreye Tekden Hastanesi stant açarak ziyaretçilerini ağırladı. Dört gün süren kongrenin başladığı ilk günden beri Tekden Hastanesi standına yoğun ilgi vardı.



1. Ulusal Ege Aile Hekimliği (Egekon) ve 3. Ulusal Denizli Aile Hekimliği (Dahedkongre)‘nin ortak çalışması ile kongre Dalaman’da gerçekleştirildi. Çok sayıda hekimin katıldığı kongre 1821 Kasım tarihleri arasında gerçekleşti. Gerçekleşen kongrede Tekden Hastanesi de yer aldı. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği Tekden Standına gelen tüm ziyaretçilere Tekden Hastanesi hediyeler verdi. Gelen ziyaretçilere Tekden Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kemal Tekden’in İnsanın Sırrı ve Sahne Senin kitapları hediye edildi.



“Standımıza yoğun ilgi vardı”

Standa ilginin yoğun olduğunu belirten Özel Denizli Tekden Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Cemal Işık, “Ege Bölgesi olarak ilki, Denizli olarak üçüncüsü yapılan Aile Hekimliği Kongre’si bu yıl Dalaman’da gerçekleşti. Kongreye birçok ilden doktorlar, ziyaretçiler geldi. Biz de Denizli Tekden Hastanesi olarak kongrede yer alarak aile hekimleri ile tanışma fırsatı yakaladık. Standımıza yoğun ilgi vardı. Gelen ziyaretçilerimize hem Denizli’nin sağlıkta geldiği noktayı hem de hastanemizi tanıtma imkanı bulduk. Denizli Aile Hekimliği Derneği (DAHED) Başkanı Dr. Fatma Bilge Karaomca Ök, 2. Başkanı Dr. Hasan Gökçe ve Kongre düzenleme kurulu başkanı Dr. İbrahim Ök’ün standımızı ziyaret etmesi bizi ayrıca sevindirdi. Gelen tüm ziyaretçilerimize Yönetim Kurulu Başkanımız Op. Dr. Kemal Tekden’in İnsanın Sırrı ve Sahne Senin kitapları ve yanında hediyeler verdik” şeklinde bilgi verdi.



“Standımızı ziyarete gelen tanıdığımız ve yeni tanıştığımız hekimlerle sohbet etme imkanı bulduk”

Bir sonraki kongreye Tanısal ve Girişimsel Radyoloji uzmanı Prof. Dr. Nevzat Karabulut’un konuşmacı olarak davet edildiğini belirten Genel Müdür Yardımcısı Cemal Işık, “Biz Denizli Tekden Hastanesi olarak 20 yıldır Denizli ve çevre illerden gelen hastalarımıza şifa olduk. Bundan sonra da aynı heyecanla olmaya devam edeceğiz. Tecrübeli hekim kadromuz, donanımlı ekibimiz ve modern cihazlarımız sayesinde bölgenin önde gelen hastanelerinden biriyiz. Bu vesile ile Aile Hekimliği Kongresi’ne davet edildik. Standımızı ziyarete gelen tanıdığımız ve yeni tanıştığımız hekimlerle sohbet etme imkanı bulduk. Tekden Hastanesi’ni tanıyor olmaları, hastanemizin farklı illerde de biliniyor olması bizi son derece mutlu etti. Hastanemiz ile ilgili genel intibanın iyi olduğunu gördük. Bir sonraki kongre için de Hastanemiz Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Karabulut, konuşmacı olarak kongreye davet edildi. Bizi bir sonraki kongreye davet eden ve standımıza yoğun ilgi gösteren tüm ziyaretçilere çok teşekkür ederiz” dedi.

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